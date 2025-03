Thượng nghị sĩ cấp cao Nga Vladimir Chizhov chia sẻ với giới truyền thông Nga rằng Nga và Mỹ đã không thông qua tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia do lập trường của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Russia-24 hôm 25/3, ông Chizhov tiết lộ: "Thực tế, hai bên [Nga và Mỹ] đã ngồi suốt 12 giờ và dường như đã nhất trí về một tuyên bố chung. Tuy nhiên tuyên bố này đã không được thông qua do lập trường của Ukraine...". Ông Chizhov không cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do khiến Nga và Mỹ không thể đưa ra tuyên bố chung, điều đã được mong đợi sau các cuộc đàm phán hôm thứ Hai.