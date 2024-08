Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát New York, quân Ukraine không thể chống đỡ: "Pháo đài" của Kiev sụp đổ

Nga giành quyền kiểm soát New York

Hãng thông tấn Sputnik ngày 19/8 đưa tin, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn New York (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine).

Theo hãng thông tấn Nga, trong nhiều năm qua, Ukraine đã xây dựng tại đây những phòng tuyến mạnh mẽ để che chắn hướng tiến công, biến thị trấn này thành một "pháo đài". Vì vậy, việc giành được quyền kiểm soát New York đóng vai trò rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Nga.

Theo trang tin Topwar (Nga), tính đến ngày 17/8, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 90% thị trấn, 10% còn lại do Ukraine nắm giữ. Tới ngày 18/8, các nhóm tấn công của lực lượng Nga đã loại bỏ tàn quân Ukraine và đẩy lùi đối phương ra khỏi thị trấn.

Sau khi giành quyền kiểm soát New York, lực lượng Nga đang bắt đầu các đợt tấn công vào Nelepovka – khu định cư nằm giữa Novgorodskoye và Toretsk.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn New York của Ukraine. Ảnh: GG

Truyền thông Ukraine cũng đã loan tin về việc thị trấn New York nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.



Tờ Strana (Ukraine) tối 18/8 cho biết, các kênh Telegram do quân đội Ukraine điều hành đã báo đi thông tin lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York. Bản đồ do chiến sự do các kênh này công bố cho thấy chỉ còn một phần rất nhỏ của thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong khi đó, theo tạp chí tin tức Focus (Ukraine), thông qua kênh Telegram chính thức, Lữ đoàn không vận độc lập số 46 của Ukraine đã thông báo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thị trấn New York.

"Thật không may, New York đã kết thúc. Thị trấn đã bị chiếm giữ" – Thông báo của Lữ đoàn 46 cho hay.

"Lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Toretsk từ hai hướng. Họ đã tiếp cận các thành phố Grodovka, Novogrodovka, và đã chiếm được các thị trấn New York, cũng như Krasnogorovka" – Focus dẫn thông tin từ các binh sĩ Lữ đoàn 46 cho biết thêm.

Ngoài ra, theo các binh sĩ này, một mối đe dọa mới đã xuất hiện, khi lực lượng Ukraine bị Nga vây hãm ở cả hai bên bờ Tây và Đông của sông Volchya. Lực lượng Nga sau khi tiến ra quốc lộ Konstantinovka - Ugledar đã bắt đầu tiến vòng qua Ugledar từ phía Đông Bắc.

Quân Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đang tiến quân với tốc độ rất nhanh. Ảnh: Focus

"Lực lượng của đối phương đang lan rộng khắp khu vực. Tốc độ tiến quân rất nhanh. Hiện nay khả năng tấn công của họ ở đây không bị giới hạn bởi sức chống cự của chúng tôi, mà chỉ phụ thuộc vào lực lượng dự bị của họ mà thôi" – Lữ đoàn 46 cho hay.



Cũng theo Focus, thông tin về việc Nga giành quyền kiểm soát New York đã được một Trung úy quân đội Ukraine với biệt danh "Alex" xác nhận.

"Thật không may, điều đó đúng với New York" – Viên Trung úy nói.

Trước đó, hôm 12/8, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Igor Kimakovsky – cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) thông báo: "Nhóm quân Ukraine giữa Toretsk và New York (tỉnh Donetsk) đã bị bao vây".

Theo nội dung đăng tải trên tờ Financial Times cùng ngày về cuộc trò chuyện giữa nhà báo chiến trường người Mỹ Christopher Miller với các thành viên lực lượng vũ trang Ukraine đang tham chiến tại Kursk, nhiều binh sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng, chiến dịch tấn công vào Kursk sẽ khiến Ukraine trả giá bằng các thành phố ở Donetsk.

Một quân nhân với biệt danh Denys nói: "New York sẽ bị chiếm giữ, 100%". Ông đồng thời dự đoán lực lượng Nga có khả năng chiếm cả Chasiv Yar và Toretsk.

Mở đường tiến công Toretsk - Chasiv Yar

New York (hay Niu York) nằm ngay phía nam thành phố Toretsk và là điểm tựa quan trọng trong thế trận đang bị bao vây của Ukraine, sau khi Kiev rút quân khỏi Avdiivka vào tháng 2 năm nay.

Theo tạp chí Newsweek (Mỹ), do mục tiêu lớn tiếp theo của Nga hiện nay là thành phố Chasiv Yar nên việc Ukraine để mất Toretsk và New York – 2 địa điểm cách Chasiv Yar 15-17 dặm về phía nam – sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với sườn phía nam thành phố này.

Binh sĩ Ukraine nã hỏa lực về phía lực lượng Nga tại Donetsk. Nguồn: Newsweek

Sputnik cho biết, trong 8 năm xung đột ở Donbass và 2 năm rưỡi chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), quân đội Ukraine luôn sử dụng New York để pháo kích Gorlovka (thành phố tại Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga).

Do đó, việc giành quyền kiểm soát New York sẽ giúp Nga loại bỏ một mối đe dọa đối với Gorlovka, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga vào thành phố Toretsk lân cận.

Thành công ở khu vực này cũng sẽ cải thiện vị trí của lực lượng Nga trong cuộc tiến công vào Chasiv Yar, mở đường trực tiếp đến Konstatinovka (thành phố công nghiệp ở Donetsk) và mở ra cơ hội tấn công vào khu vực tập trung Slavyansk-Kramatorsk.

Hãng thông tấn Nga cho biết thêm rằng, ngoài New York, quân đội Nga cũng đang tiến về hướng Pokrovsk. Theo truyền thông Ukraine, trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu định cư cùng lúc và chính quyền Ukraine đã phải ra lệnh sơ tán tại Selidovo, Pokrovsk và Mirnograd.

Theo giới chuyên gia, hiện chưa rõ Ukraine có thể ngăn chặn những cuộc đột phá của lực lượng Nga như thế nào, trong bối cảnh nhiều đơn vị được huấn luyện bài bản của Kiev đã được điều động tham gia vào chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga.