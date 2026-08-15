Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 19 khu dân cư từ lực lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 19 khu dân cư tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trong chiến dịch mùa hè vừa qua.

(Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra dựa trên báo cáo của ông Pyotr Bolgarev - chỉ huy cụm quân phía Đông. Tuy nhiên, thông báo không nêu tên cụ thể các khu dân cư này.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết, lực lượng Nga gần đây đã giành quyền kiểm soát khu định cư Rybalskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Nga đã tuyên bố sáp nhập Zaporizhzhia sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo đánh giá của Reuters, đà tiến công của Nga trên tiền tuyến đã chậm lại trong năm nay, ngay cả khi Mátxcơva tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng của ông đã giành lại được 745 km2 lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm nay dọc theo mặt trận phía đông nam.

Ukraine tấn công trung tâm tên lửa Nga

Ngày 15/8, Ukraine cho biết, các cuộc tấn công tầm xa của nước này đã nhắm trúng một sân bay quân sự và một trung tâm tên lửa của Nga - cơ sở mà Kiev cáo buộc là đang hỗ trợ mạng lưới internet vệ tinh kiểu Starlink đang được Nga phát triển.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, tên lửa hành trình Flamingo đã bắn trúng cơ sở tên lửa nằm cách biên giới Ukraine khoảng 900 km. Đây là một phần trong chiến dịch của Kiev nhằm gây sức ép buộc Mátxcơva chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm qua.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ,các đòn tấn công đã nhắm trúng cả sân bay ở tỉnh Nizhny Novgorod và trung tâm tên lửa và vũ trụ Progress ở tỉnh Samara của Nga. Các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại cả hai địa điểm.

Theo Bộ Tổng tham mưu, nhà máy tại Samara sản xuất tên lửa dùng để phóng vệ tinh cho mạng lưới băng thông rộng Rassvet - dự án đang được Nga phát triển nhằm thay thế cho Starlink của SpaceX. Starlink hiện hoạt động tại Ukraine nhưng không hoạt động tại Nga, và đã mang lại cho Kiev lợi thế lớn trong các hoạt động sử dụng máy bay không người lái cũng như thông tin liên lạc trên chiến trường.

Chưa có xác nhận nào từ chính quyền tỉnh Nizhny Novgorod về vụ tấn công sân bay. Tại tỉnh Samara, các quan chức địa phương cho biết hệ thống phòng không đã đẩy lùi một "cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn".