HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga tuyên bố chiến đấu với 'toàn bộ sức mạnh' để bảo vệ lợi ích quốc gia

Hải Yến
|

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh để bảo vệ lợi ích của mình.

Nga tuyên bố chiến đấu bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phản ứng lại sự leo thang của phía Ukraine hiện là cách duy nhất để Nga theo đuổi các lợi thế và lợi ích của mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya-1.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi quả thực đang bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy này. Hiện tại, khi không có cơ hội để thảo luận các vấn đề và đạt được các thỏa thuận, đây là cách duy nhất để theo đuổi các lợi ích của chúng tôi".

Nga ưu tiên đạt được hòa bình thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, Nga sẽ "chiến đấu với toàn bộ sức mạnh".

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói gì? Chúng tôi muốn hòa bình, và chúng tôi muốn đạt được hòa bình bằng các phương tiện hòa bình. Tuy nhiên, cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh", ông Peskov khẳng định.

Những ai tin rằng họ có thể lập kế hoạch để giáng một đòn đè bẹp Nga sẽ phải trả giá, giống như cách Ukraine đang phải trả giá hiện tại, ông Peskov nhấn mạnh.

Nga sẽ chiến đấu để kiểm soát dù chỉ 1 phần trăm nghìn diện tích của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), vì không có gì phải thảo luận về vấn đề này, ông Peskov phát biểu với nhà báo Zarubin.

Ông nói thêm, những cảnh báo của Nga về việc sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình trong trường hợp Vùng Kaliningrad bị phong tỏa không cấu thành một mối đe dọa.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Chúng tôi đã nói rằng đây là một vùng của Nga và trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào - và chúng tôi đã nghe nhiều tuyên bố từ những cái đầu nóng ở Ba Lan và các quốc gia khác - Nga sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có của mình. Đây hoàn toàn không phải là một mối đe dọa".

Bài phát biểu tại Munich của Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà nhiều người ở Phương Tây đã hiểu sai là một mối đe dọa, trên thực tế lại là một chuông cảnh báo.

Món quà đặc biệt tặng ông Tập Cận Bình: Ông Trump và phu nhân cùng tham gia thiết kế

Tags

Dmitry Peskov

vladimir putin

Ukraine

Donetsk

Kaliningrad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại