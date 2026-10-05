Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh để bảo vệ lợi ích của mình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phản ứng lại sự leo thang của phía Ukraine hiện là cách duy nhất để Nga theo đuổi các lợi thế và lợi ích của mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya-1.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi quả thực đang bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy này. Hiện tại, khi không có cơ hội để thảo luận các vấn đề và đạt được các thỏa thuận, đây là cách duy nhất để theo đuổi các lợi ích của chúng tôi".

Nga ưu tiên đạt được hòa bình thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, Nga sẽ "chiến đấu với toàn bộ sức mạnh".

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói gì? Chúng tôi muốn hòa bình, và chúng tôi muốn đạt được hòa bình bằng các phương tiện hòa bình. Tuy nhiên, cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh", ông Peskov khẳng định.

Những ai tin rằng họ có thể lập kế hoạch để giáng một đòn đè bẹp Nga sẽ phải trả giá, giống như cách Ukraine đang phải trả giá hiện tại, ông Peskov nhấn mạnh.

Nga sẽ chiến đấu để kiểm soát dù chỉ 1 phần trăm nghìn diện tích của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), vì không có gì phải thảo luận về vấn đề này, ông Peskov phát biểu với nhà báo Zarubin.

Ông nói thêm, những cảnh báo của Nga về việc sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình trong trường hợp Vùng Kaliningrad bị phong tỏa không cấu thành một mối đe dọa.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Chúng tôi đã nói rằng đây là một vùng của Nga và trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào - và chúng tôi đã nghe nhiều tuyên bố từ những cái đầu nóng ở Ba Lan và các quốc gia khác - Nga sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có của mình. Đây hoàn toàn không phải là một mối đe dọa".

Bài phát biểu tại Munich của Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà nhiều người ở Phương Tây đã hiểu sai là một mối đe dọa, trên thực tế lại là một chuông cảnh báo.



