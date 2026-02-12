HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga tung ra “đại bàng khổng lồ” khiến thế giới ngỡ ngàng: Chuyên gia khẳng định phải đi trước 30 năm

Minh Anh |

Những công nghệ mới góp phần tạo nên sự thành công của sản phẩm này.

Máy bay cỡ trung MC-21 là sản phẩm của nhà sản xuất Irkut, trụ sở tại Siberia, có sức chứa 211 hành khách. MC-21 là hy vọng lớn của ngành sản xuất máy bay dân sự Nga sau thất bại của máy bay Sukhoi Superjet 100 được ra mắt vào năm 2011.

Rostec cho hay MC-21 được trang bị động cơ PD-14, đồng thời tuyên bố đây là khối động cơ tuốc bin phản lực thế hệ mới đầu tiên được phát triển trong thời hiện đại tại Nga.

Trong quá trình phát triển PD-14, Rostec cho biết đã áp dụng tới 16 công nghệ quan trọng để tạo ra vật liệu mới, lớp phủ mới và các giải pháp thiết kế nhằm thay thế các động cơ sản xuất ở nước ngoài.

Nga âm thầm nghiên cứu mẫu tàu cao tốc chưa từng có: Chạy băng băng dù thiếu đi một yếu tố chủ chốt


Nga

máy bay

MC-21

