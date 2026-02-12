Nga tung ra “đại bàng khổng lồ” khiến thế giới ngỡ ngàng: Chuyên gia khẳng định phải đi trước 30 năm

Máy bay cỡ trung MC-21 là sản phẩm của nhà sản xuất Irkut, trụ sở tại Siberia, có sức chứa 211 hành khách. MC-21 là hy vọng lớn của ngành sản xuất máy bay dân sự Nga sau thất bại của máy bay Sukhoi Superjet 100 được ra mắt vào năm 2011.

Rostec cho hay MC-21 được trang bị động cơ PD-14, đồng thời tuyên bố đây là khối động cơ tuốc bin phản lực thế hệ mới đầu tiên được phát triển trong thời hiện đại tại Nga.

Trong quá trình phát triển PD-14, Rostec cho biết đã áp dụng tới 16 công nghệ quan trọng để tạo ra vật liệu mới, lớp phủ mới và các giải pháp thiết kế nhằm thay thế các động cơ sản xuất ở nước ngoài.



