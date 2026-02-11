Nga âm thầm nghiên cứu mẫu tàu cao tốc chưa từng có: Chạy băng băng dù thiếu đi một yếu tố chủ chốt

Moscow (Nga) là một trong những thành phố dẫn đầu thế giới về giao thông vận tải tiên tiến. Họ tiên phong trong việc chế tạo tuyến xe điện hoàn toàn không người lái đầu tiên trên thế giới phục vụ hành khách theo lịch trình và đưa vào sử dụng tàu không người lái để giám sát tuyến đường thủy chính của thành phố.

Ví dụ điển hình: hệ thống tàu điện ngầm Moscow đã bắt đầu thử nghiệm một loại tàu không người lái độc đáo do Nga sản xuất. Trước khi đưa phát minh mới nhất này vào hoạt động, một lái tàu và các kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vận tải Không người lái thuộc Hệ thống Tàu điện ngầm Moscow phải hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng, kiểm tra cửa và tất cả các hệ thống của nó. Cuối cùng, tín hiệu được phát ra để mở cửa chắn và tàu bắt đầu di chuyển trên đường ray.



