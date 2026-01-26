HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga tự tin mình sở hữu cỗ máy trọng tải 71.380 tấn, mạnh nhất thế giới: Tổng số tiền đầu tư lớn không tưởng

Minh Anh |

Siêu phẩm này dự kiến sẽ được đi vào hoạt động trong một vài năm tới.

Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực thám hiểm Bắc Cực trong nhiều thập kỷ và tiếp tục mở rộng hạm đội tàu phá băng của mình. Quốc gia này hiện có 34 tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel, 8 tàu phá băng hạt nhân đang hoạt động và nhiều tàu khác đang được đóng.

Trong đó, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của nước này, Leader, hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu Zvezda ở vùng Viễn Đông của Nga và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Theo hãng thông tấn TASS, tàu phá băng Leader là tàu mạnh nhất thuộc loại này trên thế giới và đang được chế tạo theo chương trình tàu phá băng Rossiya Project 10510 của Nga.

Nga "mở khóa" công nghệ mới trong lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc, gây chấn động giới khoa học


Tags

Nga

tàu phá băng

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại