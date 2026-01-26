Nga tự tin mình sở hữu cỗ máy trọng tải 71.380 tấn, mạnh nhất thế giới: Tổng số tiền đầu tư lớn không tưởng

Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực thám hiểm Bắc Cực trong nhiều thập kỷ và tiếp tục mở rộng hạm đội tàu phá băng của mình. Quốc gia này hiện có 34 tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel, 8 tàu phá băng hạt nhân đang hoạt động và nhiều tàu khác đang được đóng.

Trong đó, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của nước này, Leader, hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu Zvezda ở vùng Viễn Đông của Nga và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Theo hãng thông tấn TASS, tàu phá băng Leader là tàu mạnh nhất thuộc loại này trên thế giới và đang được chế tạo theo chương trình tàu phá băng Rossiya Project 10510 của Nga.



