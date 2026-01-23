HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga "mở khóa" công nghệ mới trong lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc, gây chấn động giới khoa học

Minh Anh |

Thành tựu này là một trong những bước chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Các nhà khoa học Nga đã phát triển một giải pháp phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép robot bánh xe sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng. Các thuật toán giúp máy móc nhận diện và nhấn đúng nút, chờ cửa mở, đánh giá xem cabin có trống hay không, đi vào, chọn tầng mong muốn và đi ra.

Việc giải quyết các nhiệm vụ này đòi hỏi khả năng điều hướng chính xác, hiểu biết về môi trường xung quanh và khả năng lập kế hoạch các hành động nhiều bước. Nghiên cứu này mở đường cho việc tạo ra các robot dịch vụ tự hành để làm việc trong các không gian nhiều tầng.

Nga

robot

