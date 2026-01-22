HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga đầu tư công nghệ AI tối tân chỉ để tìm kiếm đồ phế liệu: Hiệu quả vượt xa so với Mỹ

Minh Anh |

Khu vực Bắc Cực sẽ là địa điểm mà Nga hướng tới.

Các nhà khoa học Nga đã phát triển một hệ thống tự động phát hiện rác thải trên bề mặt các vùng biển phía bắc. Vấn đề ở Bắc Cực rất nghiêm trọng, vì các dòng hải lưu mang rác thải từ những vùng xa xôi nhất của đại dương thế giới đến khu vực này. Để giải quyết vấn đề này, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng, hệ thống này sẽ phân tích hình ảnh từ các camera được lắp đặt trên tàu.

Trong các thử nghiệm, phát triển của Nga đã vượt trội hơn nhiều lần về độ chính xác so với các hệ thống tương tự tốt nhất của nước ngoài. Theo các chuyên gia, việc tìm ra các địa điểm ô nhiễm rất quan trọng để làm sạch, tuy nhiên, để đảo ngược tình hình, điều quan trọng là phải ngăn chặn rác thải xâm nhập vào hệ sinh thái.

Nga tìm ra cách giải quyết cho vấn đề gây ám ảnh cả thế giới: Công nghệ đáng giá "ngàn vàng"


Nga

ai

rác thải

Bắc Cực

