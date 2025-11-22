Nga - Trung Quốc tham vấn về hợp tác phòng thủ tên lửa

"Các cuộc tham vấn về phòng thủ tên lửa và sự ổn định chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đã được tổ chức tại Moscow. Một cuộc thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nêu trên đã diễn ra, bao gồm việc phân tích các yếu tố có thể gây ra rủi ro chiến lược cho an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như trao đổi quan điểm về biện pháp giảm thiểu rủi ro này", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 21/11.

Theo bộ này, các bên bày tỏ sự hài lòng về mức độ, chất lượng đối thoại song phương trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tái khẳng định cam kết củng cố hợp tác hơn nữa trong những lĩnh vực này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra tuyên bố, cho biết hai bên đã "trao đổi quan điểm chuyên sâu về mối quan hệ giữa hai nước và hai quân đội, tình hình quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề chung được quan tâm. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường trao đổi và hợp tác thực tế".

Cuộc tham vấn giữa Trung Quốc và Nga về phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối Mỹ triển khai kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa Golden Dome (Vòm vàng) và khẳng định sẽ nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết muốn xúc tiến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc.

"Điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện với Nga và Trung Quốc là phi hạt nhân hóa và đó là vấn đề rất quan trọng. Tôi cho rằng, đây là mục tiêu lớn, nhưng Nga sẵn sàng làm điều đó và tôi tin rằng Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng làm điều này. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân phổ biến", ông nói.

Hiệp ước cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược sẽ hết hạn vào tháng 2/2026. Tuy nhiên Tổng thống Trump vẫn chưa phản hồi đề xuất của Moscow về việc gia hạn thêm một năm nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về hiệp ước thay thế.