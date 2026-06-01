



Khi nhắc đến máy gặt đập liên hợp, người ta thường nghĩ đến bụi đất, tiếng ồn và người lái ngồi suốt 12 tiếng dưới nắng thiêu đốt... Rostselmash - hãng máy nông nghiệp lớn hàng đầu tại Nga - đang muốn thay đổi hoàn toàn hình ảnh đó.

Theo các nhà phát triển của Rostselmash, sự thoải mái của người lái là nền tảng của năng suất lao động cao. Đó là lý do họ phát triển T500.

T500 - "Buồng lái xa xỉ" giữa cánh đồng

Máy gặt đập liên hợp T500 đã trở thành một trong những mẫu máy mạnh mẽ nhất trong dòng sản phẩm của Rostselmash.

Máy gặt đập liên hợp T500. Nguồn ảnh: Rostselmash

T500 được trang bị động cơ 6 xi-lanh Cummins QSL 8.9, công suất 360 mã lực, với dự trữ mô-men xoắn lớn (25%), thiết kế đơn giản, chi phí bảo trì thấp và hiệu quả nhiên liệu cao.

Máy T500 được thiết kế để thu hoạch tất cả các loại cây ngũ cốc truyền thống, chẳng hạn như ngũ cốc gai, cây họ đậu, cây lấy dầu, ngũ cốc và cây trồng trên đất canh tác. Đây là một cỗ máy hiệu quả với năng suất lên đến 30 tấn/giờ (thời gian cơ bản), có khả năng thu hoạch cây trồng trên diện tích lên đến 1300 ha mỗi mùa vụ.

Không chỉ sở hữu năng suất gặt lớn, T500 còn có hẳn "Luxury Cab" thế hệ 2. So với cabin Comfort Cab II đã được kiểm chứng qua nhiều năm, cabin T500 khác biệt trước hết ở kích thước - lớn hơn gần 1,5 lần: Thể tích hơn 4 m³, rộng hơn 2 m, diện tích kính hơn 5 m².

Để dễ hình dung: 4 m³ thể tích tương đương một căn phòng nhỏ - rộng hơn buồng lái của nhiều xe tải hạng nặng hiện đại. Người lái không chỉ "ngồi vào máy" mà thực sự bước vào một không gian làm việc được thiết kế đỉnh cao.

Từng chi tiết phục vụ người lái

Trong cabin có tất cả những gì cần thiết cho một ca làm việc dài và thoải mái - từ ghế ngồi có hệ thống treo khí nén đến gương chiếu hậu điều chỉnh điện.

Ngoài ra còn có hệ thống điều hòa không khí, cách âm và hệ thống treo cabin được cải thiện, ghế phụ kích thước lớn hơn, gương chiếu hậu có sưởi điều chỉnh điện, và ngăn làm lạnh đồ uống dung tích lớn hơn.

Với diện tích kính hơn 5 m², tầm nhìn toàn cảnh 360 độ gần như tuyệt đối - người lái quan sát được toàn bộ đầu gặt phía trước, bình chứa lúa phía sau và cả khu vực xả thải bên cạnh mà không cần vặn người.

Điểm công nghệ thú vị nhất của cabin T500 chính là Adviser IV (trợ lý ảo). Adviser IV không chỉ là màn hình hiển thị mà là hệ thống thông báo bằng giọng nói, nhắc nhở người lái về tình trạng máy, cảnh báo sự cố và hướng dẫn điều chỉnh thông số. Trong tiếng ồn của máy gặt đập giữa đồng, giọng nói rõ ràng quan trọng hơn bất kỳ đèn cảnh báo nào.

Nền tảng Agrotronics kết nối máy với hệ thống quản lý trang trại - theo dõi năng suất từng khoảnh ruộng theo thời gian thực, lưu lịch sử bản đồ năng suất, giúp chủ trang trại lập kế hoạch gieo trồng vụ sau dựa trên dữ liệu thực tế.

Trong thực tế mùa thu hoạch ở Nga và nhiều quốc gia nông nghiệp lớn, máy gặt đập hoạt động 20–22 tiếng/ngày trong khoảng thời gian chỉ 10–15 ngày. Người lái kiệt sức là nguyên nhân trực tiếp của sai sót vận hành, hỏng hóc và thất thoát lúa gạo.

Máy T500 đặc biệt phù hợp cho các trang trại buộc phải thu hoạch trong thời gian rất ngắn do điều kiện khí hậu nông nghiệp - khi mỗi giờ chạy máy đều quyết định sản lượng cả vụ.

Cabin của T500, vì vậy, không phải là "xa xỉ" theo nghĩa phù phiếm - đó là đầu tư thực sự vào sức bền con người, vì con người.

Tham khảo: Rostselmash