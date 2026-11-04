Nga triệu tập Đại biện lâm thời Na Uy để làm gì?

Ngày 3/11, Điện Kremlin đã triệu tập đại biện lâm thời Na Uy Bjorn Svenungsen, tại Moscow.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

"Ông Bjorn Svenungsen đã nhận được một lời phản đối mạnh mẽ về việc tiếp tục thu giữ tài sản động sản và bất động sản của Nga tại nước này theo yêu cầu của các công ty Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông cáo nói thêm, tàu nghiên cứu khoa học Professor Molchanov bị bắt giữ hôm 2/9, theo quyết định của tòa án Na Uy, theo yêu cầu của Naftogaz (Ukraine) và một số doanh nghiệp Ukraine khác, vẫn đang neo đậu tại cảng Barentsburg, thuộc quần đảo Svalbard.

"Ngày 28/10, Tòa án Quận Bắc Troms và Senja đã bác bỏ đơn kháng cáo của Quỹ Arktikugol và việc xem xét tiếp theo vụ án có thể kéo dài nhiều tháng.

Luật sư tạm quyền đã được thông báo, việc neo đậu tàu thuyền trong thời gian dài vào mùa Đông, điều không phù hợp với mục đích này, xét đến điều kiện khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của Bắc Cực.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng và gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga yêu cầu Na Uy chính thức tuân thủ vô điều kiện luật pháp quốc tế, bao gồm các điều khoản của Hiệp ước Svalbard, trong đó quy định quyền tự do tiếp cận quần đảo cho công dân các bên tham gia, điều hiện đang bị cản trở đáng kể bởi việc bắt giữ con tàu nói trên.

Trong bối cảnh biện pháp hạn chế đơn phương bất hợp pháp do Na Uy áp đặt chống Nga, đặc biệt dẫn đến việc chấm dứt chuyến bay giữa Nga và Svalbard, tàu Professor Molchanov là phương tiện duy nhất cung cấp hàng hóa trực tiếp cho quần đảo.

Ngày 22/9, theo quyết định của tòa án Na Uy, 5 tài sản bất động sản của Nga tại Oslo cũng đã bị tịch thu.

"Chúng tôi kêu gọi phía Na Uy tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 và Công ước về Quyền miễn trừ tài phán của các quốc gia và tài sản của họ năm 2004.

Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tìm cách dỡ bỏ lệnh tịch thu tài sản của Nga.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Svalbard đang cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự và các hỗ trợ khác cần thiết cho các thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Theo TASS



