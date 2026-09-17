Nga trao thưởng cho chỉ huy tàu Soobrazitely vì đã bắn vào trực thăng Đan Mạch

Với "chiến công" bắn pháo sáng vào một máy bay trực thăng của Quân đội Đan Mạch, chỉ huy tàu hộ vệ Soobrazitely đã được trao thưởng.

Tàu hộ vệ Soobrazitely của Hải quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, thuyền trưởng tàu hộ vệ Soobrazitely đã nhận được huân chương "Vì công trạng chiến đấu".

Ngày 14/9, chiến hạm nói trên của Hải quân Nga đã bắn 2 quả pháo sáng vào 1 máy bay trực thăng Đan Mạch khi nó đang bay gần đảo Falster ở Biển Baltic.

Sự việc xảy ra trong một chuyến bay theo lịch trình của trực thăng Fennec thuộc Lực lượng vũ trang Đan Mạch, khi nó đang thực hiện việc chụp ảnh tàu chiến Nga.

Con tàu hộ vệ khi đó đang ở vùng biển quốc tế gần Gedser, thuộc mũi phía Nam của đảo Falster. Một trong những quả pháo sáng đã bay gần chiếc trực thăng của Đan Mạch. Pháo sáng thường được sử dụng trên biển để thu hút sự chú ý hoặc phát tín hiệu.

Trực thăng đa năng Fennec của Không quân Đan Mạch.

Theo báo chí Nga, thủy thủ đoàn của tàu hộ vệ Soobrazitely đã "ngăn chặn một hành động khiêu khích" từ trực thăng Đan Mạch, vốn được cho là không trả lời các cuộc gọi qua kênh liên lạc quốc tế.

Sau khi bị nhắm mục tiêu bằng pháo sáng, trực thăng Đan Mạch đã rời khỏi khu vực nơi tàu chiến Nga đang neo đậu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Brus gọi vụ việc là nghiêm trọng và cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khi bình luận về vụ việc, cho rằng Nga đã tăng cường cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu.

Các tàu chiến Nga đã từng dính líu đến những sự cố tương tự trước đây. Ví dụ vào tháng 6/2026, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga đã nổ súng cảnh cáo vào một du thuyền của Anh khi nó đang di chuyển ở trong eo biển Anh.