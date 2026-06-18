Nga tính tăng xuất khẩu mặt hàng chiến lược sang Đông Nam Á

Nhu cầu năng lượng tăng mạnh tại ASEAN đang mở ra cơ hội mới cho Nga trong nhiều lĩnh vực xuất khẩu chủ chốt.

Nga đang thảo luận với các đối tác thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc tăng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực ngày càng gia tăng.

Thông tin được Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đưa ra bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN.

“Các quốc gia ASEAN có nhu cầu rất lớn bởi theo mọi dự báo, mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu đối với các sản phẩm mà chúng tôi có khả năng sản xuất và hiện có thêm nhiều cơ hội mới sẽ gia tăng. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận về việc tăng nguồn cung cho các quốc gia này, gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng”, Bộ trưởng Reshetnikov cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng lớn trong việc mở rộng xuất khẩu thực phẩm, gồm lúa mì, dầu thực vật và các sản phẩm thịt.

“Hiện chúng tôi đang cung cấp thịt gà tây cho Malaysia. Khối lượng thịt lợn xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng đáng kể”, ông nói.

Nga cũng đang mở rộng xuất khẩu phân bón, mặt hàng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất dầu cọ tại Malaysia và Indonesia.

Đề cập tới các lĩnh vực hợp tác khác, Bộ trưởng Reshetnikov cho biết hai bên còn nhiều tiềm năng trong hợp tác công nghiệp, các nền tảng số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch.