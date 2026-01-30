HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga tìm ra công nghệ mới nhanh gấp 100.000 lần so với cách truyền thống: 5 - 10 năm tới sẽ có thay đổi lớn

Minh Anh |

Các chuyên gia cho rằng về lâu dài, công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong điện tử đại chúng.

Các nhà khoa học Nga đã tạo ra một nền tảng LED độc đáo được vận hành khác với cách làm truyền thống. Công nghệ này cho phép chuyển đổi thiết bị chỉ trong 10 nano giây — nhanh hơn 100 nghìn lần. Nó nhanh hơn nhiều lần so với các giải pháp hiện có và cho phép nhanh chóng "vẽ" và thay đổi các mẫu phát sáng mà không cần quy trình sản xuất phức tạp.

Phát minh này có thể tạo nền tảng cho các nguồn bức xạ siêu nhanh cho màn hình, cảm biến và hệ thống truyền tải thông tin. Công nghệ này cũng sẽ đưa các nhà khoa học đến gần hơn với việc tạo ra một máy tính quang học.

Nga đạt bước tiến mới trong lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc, mở ra chương mới trong lịch sử công nghệ


