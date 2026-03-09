Nga tiến thêm một bước dài nhờ công nghệ thăm dò: 85.000 tỷ m3 dầu khí dưới lòng Bắc Cực sẽ sớm có chủ?

Vùng thềm lục địa Bắc Cực của Nga chứa trữ lượng dầu khí khổng lồ. Theo Rosnedra, riêng khu vực Bắc Cực ước tính chứa 85 nghìn tỷ mét khối dầu khí và 17 tỷ tấn khí đốt. Tuy nhiên, diện tích thềm lục địa cũng rất rộng lớn. Do đó, cần có các công nghệ cho phép đánh giá nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy các trữ lượng này cũng như xác định các mỏ tiềm năng.

Các nhà khoa học Nga đã phát triển các trạm tự động để thăm dò địa chấn dưới nước. Thiết bị này bao gồm một bộ cảm biến để ghi lại các rung động vỏ trái đất và sóng âm trong nước và đất dưới nước. Việc sử dụng các thiết bị này sẽ giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm và thăm dò dầu khí và các mỏ khoáng sản khác ngoài khơi, cũng như giám sát các hoạt động của con người.

“Nghiên cứu sự lan truyền sóng địa chấn cung cấp thông tin cơ bản về cấu trúc và thành phần của hành tinh chúng ta. Hơn nữa, vì 2/3 bề mặt Trái đất nằm dưới nước, nên sự tiến bộ trong khoa học Trái đất có liên quan trực tiếp đến số lượng thiết bị đo địa chấn âm thanh hoạt động dưới đáy biển”, Dmitry Ilyinsky, nhà nghiên cứu cao cấp tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hàng hải về Nghiên cứu và Thử nghiệm dưới nước thuộc Viện Hải dương học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giải thích.