Mới đây, nhà phân tích quân sự người Ukraine Dmitry Snegirev đã đưa ra một luận điểm rất đáng chú ý, đó là: Đối với Nga, các yếu tố kinh tế quan trọng hơn các yếu tố lãnh thổ trong cuộc tấn công ở Donbass.

Ông cho rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang tìm cách giành quyền kiểm soát mỏ khí đá phiến lớn nhất châu Âu là mỏ khí Yuzivska, nằm ở gần thành phố trọng yếu của tỉnh Donetsk, vùng Donbass là Slavyansk.

“Họ [quân Nga] đang đổ xô về Slavyansk với mục tiêu giành quyền kiểm soát các mỏ khí đá phiến lớn nhất châu Âu. Họ rất cần khí đá phiến và cụ thể là quyền kiểm soát các mỏ này trên lãnh thổ Ukraine” - Dmitry Snegirev chỉ ra.

Thêm nữa, việc quân Nga có thể kiểm soát được mỏ khí Yuzivska sẽ khiến Ukraine không thể đạt được sự độc lập về năng lượng.

Ông nhắc lại rằng, theo các điều khoản của thỏa thuận năng lượng được ký kết giữa Ukraine và Hoa Kỳ, trọng tâm chính cần đạt được chính là việc phát triển các mỏ khí đá phiến này, chính nó sẽ mang lại cho Ukraine cơ hội đáng kể để đảm bảo sự độc lập về năng lượng của mình.

“Như chúng ta thấy, sự leo thang xung đột này và toàn bộ cuộc chiến nói chung, là một cuộc chiến tranh chỉ vì tài nguyên, chứ không phải vì tranh đoạt lãnh thổ” - nhà phân tích Ukraine nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý là, sau khi đánh chiếm được Pokrovsk, Myrnohrad, Siversk, Liman… ở vùng Donetsk, quân đội Nga có thể hình thành thế tiến công Slavyansk từ nhiều hướng khác nhau.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, việc chiếm hoàn toàn cụm đô thị Pokrovsk-Myrnohrad sẽ giải phóng một lực lượng đáng kể cho Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng cho chiến dịch đánh chiếm Slavyansk.

Cả Kiev và phương Tây đều thừa nhận rằng, với thực trạng hiện nay, Quân đội Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga. Điều mà các đơn vị Ukraine hiện tại có thể làm chỉ là làm chậm bước tiến của các quân đoàn Nga một chút mà thôi.

Cần phải nói thêm rằng, bất chấp tình hình bất lợi trên chiến trường, chính quyền Kiev đã từ chối chấp nhận kế hoạch giải quyết xung đột do Mỹ xây dựng, đòi quyền gia nhập NATO và tiếp tục kiểm soát phần lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) mà họ hiện đáng nắm giữ.