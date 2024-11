Nga tiến công vũ bão tại Donbass, Ukraine như “ngồi trên lửa” trước bầu cử Mỹ

Nga tiến như vũ bão tại Donbass và Kursk

Chỉ trong 1 tuần qua, Nga đã giành được hơn 200km2 lãnh thổ. Như vậy, diện tích lãnh thổ mà Nga chiếm được kể từ khi phát động cuộc tấn công lớn vào mùa hè năm nay đã tăng lên đáng kể, bất chấp những tổn thất về nhân lực và vật lực mà nước này phải đánh đổi.

Ukraine ngày càng tỏ ra bi quan hơn về diễn biến của cuộc chiến. Ảnh: Getty

Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, kết quả của cuộc bầu cử Mỹ vào tuần tới có thể quyết định liệu Ukraine có buộc phải chấp nhận hòa bình với điều kiện bất lợi hoặc phải đối mặt với viễn cảnh tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga một mình hay không. Theo nguồn tin trên, các quan chức Ukraine ngày càng tỏ ra bi quan hơn về diễn biến của cuộc chiến.

Tâm lý này đang bắt đầu lan rộng hơn ở Ukraine, khi cuộc chiến đã gây tổn hại cho nhiều người dân đang mệt mỏi vì xung đột. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Razumkov vào tháng 9/2024, trong số 2.016 người dân sinh sống tại Kiev, có hơn 2/3 tin rằng, đã đến lúc Ukraine nên bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, tăng 14 điểm % so với cùng kỳ năm 2023.

Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể tại nhiều mặt trận song vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng lãnh thổ phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga đang tận dụng lợi thế của nước này trên chiến trường khi Mỹ bị cuốn vào cuộc bầu cử tổng thống, còn các đồng minh ở châu Âu của Washington đang lo lắng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng.

Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này tuyên bố ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi về sự hỗ trợ liên tục của phương Tây đối với nỗ lực chiến đấu của Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine chỉ nhận được 10% trong gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD mà Mỹ cam kết dành cho nước này vào tháng 4/2024. , Ông cho rằng, sở dĩ có sự chậm trễ trong chuyển giao vũ khí là do thủ tục hành chính và khó khăn về hậu cần. Ông Zelensky đã nhiều lần hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa để Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.

Nhiều nước NATO đang do dự trong việc cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine, lo ngại điều này sẽ gây leo thang xung đột với Nga, hai quan chức phương Tây cho biết. Kiev cho rằng, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga quan tâm đến các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột.

Nga tiếp tục tấn công dữ dội tại miền đông Ukraine bất chấp việc Kiev tiếp tục chiếm giữ một số vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga. Ukraine đã tiến hành chiến dịch đột kích lớn vào tỉnh Kursk hồi tháng 8/2024, nhằm giảm bớt áp lực cho các lực lượng đang chiến đấu ở miền đông bằng cách buộc Moscow phải điều động binh sỹ đến khu vực này. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang giảm tập trung vào mục tiêu chính.

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Selydove trong tuần này và các thành phố Pokrovsk và Kurakhove đang trở thành mục tiêu tiếp theo. Cả hai khu vực đều là trung tâm hậu cần quan trọng cho việc phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Nếu các thành phố này rơi vào tay Nga, đây sẽ là một cột mốc nữa trên con đường Điện Kremlin hướng tới việc kiểm soát toàn bộ khu vực công nghiệp phía đông của Ukraine.

Quân đội Ukraine đang dần mất đi vị thế ở khu vực Kursk khi Nga tăng cường tấn công. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, hàng nghìn binh sỹ Triều Tiên đã đến khu vực này và có thể sớm chiến đấu cùng với lực lượng Nga trên chiến trường.

Konrad Muzyka, một nhà phân tích quốc phòng có trụ sở tại Ba Lan, cho biết Ukraine hiện đang nỗ lực duy trì sự hiện diện tại Kursk, điều này có nghĩa họ sẽ phải điều động thêm binh sỹ đến đây, ngay cả khi nước này thiếu nhân lực trầm trọng.

"Ukraine có thể xây dựng và củng cố các tuyến phòng thủ nhưng nếu không có quân đội canh giữ thì chúng sẽ không có tác dụng gì", ông Konrad Muzyka lưu ý.

“Những thành công về mặt lãnh thổ mà Nga đạt được trong ba tháng qua có thể là do Nga vẫn chiếm lợi thế về quân số và vũ khí, cũng như áp đảo đối phương trong việc sử dụng pháo binh, do có nhiều đạn pháo hơn so với lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, những thành công cục bộ này của Nga không cho thấy sự thay đổi cục diện xung đột. Trên thực tế, đây vẫn là một cuộc chiến tiêu hao”, ông Alex Kokcharov, nhà phân tích địa kinh tế của Nga và Đông Âu nhận định.

Ukraine như “ngồi trên lửa”

Trong khi đó, Ukraine thiếu hụt binh sỹ trầm trọng và đang tăng cường tuyển dụng. Kiev đã ban hành luật có hiệu lực vào tháng 5 vừa qua, hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam giới từ 27 xuống 25. Nhưng việc huy động đã gây ra căng thẳng cho người dân trong bối cảnh Ukraine tìm cách mở rộng lực lượng, vốn dĩ có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Nga.

Phát biểu với các nhà lập pháp, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Oleksandr Lytvynenko cho biết: “Ukraine có ý định huy động hơn 160.000 người theo kế hoạch nghĩa vụ quân sự của mình”.

Nga cũng phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì nỗ lực chiến đấu, trong đó phải kể đến việc điều quân phá hủy các vị trí phòng thủ ở Ukraine. Điện Kremlin dường như không muốn ban hành thêm lệnh huy động người dân nhập ngũ vì lo ngại sẽ làm bùng phát căng thẳng trong nước sau khi Moscow triệu tập hơn 300.000 quân dự bị vào tháng 9/2022.

Nga được cho là đã chuyển sang mua máy bay không người lái, tên lửa và hàng triệu quả đạn pháo từ các đối tác thân cận để cung cấp cho quân đội của nước này ở Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã phải nỗ lực tăng sản lượng trong khi phương Tây ngày càng siết chặt các lệnh trừng phạt.

Hiện tại, Nga dường như không có đủ nguồn lực chiến lược để phát triển các lợi thế chiến thuật trên chiến trường nhằm đạt được bước đột phá quyết định trong cuộc chiến, ông Ben Barry, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London đánh giá. Ông nhấn mạnh: "Cơ hội để cả hai bên đạt được bước đột phá là rất thấp".

Ông Sergei Markov - cố vấn chính trị thân cận với Điện Kremlin cho rằng, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine vào mùa hè năm 2025 nếu duy trì được tốc độ tiến quân hiện tại. Một số người ở Moscow hy vọng, Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng mở các cuộc đàm phán hòa bình khi quân đội Nga tiến đến biên giới hành chính của khu vực Donetsk.

Ông Evgeny Buzhinsky, cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hệ thống phòng thủ của Ukraine đang bị phá vỡ.

"Ukraine không có dấu hiệu đầu hàng hàng loạt và rút lui hỗn loạn, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Luôn có một điểm giới hạn. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ đạt đến đó”, ông Evgeny Buzhinsky nhấn mạnh.