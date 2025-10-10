Nga: Tiêm kích đánh chặn MiG-31 gặp nạn ở Lipetsk

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga: "Vào khoảng 19h20 (giờ Moscow) ngày 9/10, tại vùng Lipetsk, một máy bay MiG-31 đã bị rơi trong quá trình hạ cánh sau khi hoàn thành chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Phi hành đoàn gồm hai người đã nhanh chóng nhảy dù và hạ cánh an toàn".

Bộ này lưu ý, không có mối đe dọa nào đến tính mạng hay sức khỏe của phi công, cả hai đều đang được theo dõi y tế. Không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng hay thương vong dân sự được báo cáo tại hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do trục trặc kỹ thuật. Bộ Quốc phòng đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra sự cố, bao gồm việc phân tích hộp đen và tình trạng máy bay.

MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Được trang bị hệ thống radar và tên lửa tiên tiến, tiêm kích siêu thanh này có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao và tốc độ lớn, khiến nó trở thành một vũ khí tài quân sự đáng gờm trong phòng không hiện đại. Máy bay có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay sử dụng 2 động cơ Solovyev D-30F6, cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km.

Tiêm kích đánh chặn này được điều chỉnh để có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa đạn đạo siêu thanh.