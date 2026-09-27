Quân đội Nga sắp đưa nhiều công nghệ tiên tiến vào vùng chiến sự nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.

Nga sẽ nâng cao hiệu quả của vũ khí khí tài tăng thiết giáp và xe quân sự, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hội nghị kỹ thuật chuyên đề về hoàn thiện thiết kế khí tài quân sự và thử nghiệm các hệ thống bảo vệ chủ động mới chống lại drone của đối phương đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Alexander Sanchik, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Sự kiện có sự tham dự của các đại diện đến từ các tổ chức nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quản lý quân sự, Bộ Công thương và các doanh nghiệp thuộc phức hợp công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Sanchik phát biểu: "Ý kiến phản hồi từ các đơn vị quân đội được thiết lập với các nhà sản xuất cho phép chúng tôi nhanh chóng giải quyết các vấn đề nâng cấp các mẫu vũ khí và khí tài được cung cấp theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước".

Ông cho biết thêm, các đơn vị sửa chữa và phục hồi đang sản xuất các sản phẩm của riêng mình, dựa trên tình hình chiến đấu thực tế. Những giải pháp hiệu quả nhất đã chứng minh được năng lực cần phải được sản xuất hàng loạt, gồm trong điều kiện nhà máy.

Trong phần thực hành của hội nghị, các mẫu xe quân sự được sử dụng hiệu quả nhất tại tuyến đầu đã được giới thiệu. Các đại biểu tham dự cũng được chứng kiến các hệ thống bảo vệ chủ động chống UAV được lắp đặt trên các loại khung gầm khác nhau.

Sau khi trải qua các cuộc thử nghiệm tại bãi tập, những hệ thống chống drone mới được trang bị trên các dòng xe quân sự và xe tăng thiết giáp sản xuất hàng loạt sẽ được đưa đi thử nghiệm chiến đấu tại khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Trước đó, có thông tin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1222 drone dạng cánh cố định, 4 quả bom hàng không có điều khiển và 2 quả tên lửa HIMARS của Ukraine do Mỹ sản xuất.