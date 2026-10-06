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Nga thử nghiệm hàng rào khí cầu để bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi UAV

Hoàng Vân
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Quân đội Nga mới đây đã thử nghiệm hàng rào khí cầu buộc dây, được thiết kế để bảo vệ nhà máy lọc dầu và cơ sở quan trọng khác khỏi UAV Ukraine.

- Ảnh 1.

Nga thử nghiệm hàng rào khí cầu buộc dây để chặn bắt UAV Ukraine.

Theo báo cáo của phóng viên chiến trường Alexander Rogatkin, hệ thống này sử dụng một số khinh khí cầu được nối với nhau bằng dây cáp, với sợi dây thẳng đứng được treo giữa chúng để tạo thành một rào chắn, nhằm bắt giữ các UAV đang bay tới.

Trong cuộc thử nghiệm được mô tả trong báo cáo, 2 khinh khí cầu, mỗi chiếc có thể tích khoảng 150m3, được nâng lên độ cao khoảng 100m so với mặt đất, và được nối với nhau bằng một cấu trúc cáp dài 100m, được gọi là "tấm chắn".

Sau đó, một UAV cánh cố định được điều khiển bay về phía rào chắn.

Cánh quạt của nó bị vướng vào dây cáp, làm hư hỏng UAV và khiến nó bị mắc kẹt, treo lơ lửng trên cấu trúc.

Báo cáo trình bày cuộc thử nghiệm như một minh chứng cho phương pháp thụ động nhằm chặn bắt vật lý UAV đang tiếp cận các khu vực được bảo vệ.

Các sợi dây được làm từ Kevlar, một loại sợi aramid nhẹ có độ bền kéo cao.

Theo báo cáo, mỗi sợi dây có thể chịu được tải trọng lên đến 800kg, trong khi khoảng cách giữa chúng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào kích thước của mục tiêu dự kiến.

Những sợi dây mỏng này cũng rất khó nhìn thấy trên nền trời.

Hệ thống khí cầu chống UAV hiện đang được công ty nghiên cứu và sản xuất Spets-Radio của Nga phát triển.

Sergei Bendin, người đứng đầu chi nhánh Moscow của Uỷ ban Hàng không thuộc Hội Địa lý Nga, cho biết, rào chắn có thể sử dụng các dây thẳng đứng cách nhau khoảng 1m, để bảo vệ các cơ sở khỏi UAV.

Các tời tự động có thể điều chỉnh chiều cao của rào chắn khí cầu, sau khi phát hiện UAV, và xác định độ cao bay của nó bằng hệ thống radar hoặc quang học.

Ông Ruslan Maksimov, trưởng bộ phận vận hành bay tại Spets-Radio, cho biết cần hơn mười khinh khí cầu để bảo vệ một nhà máy lọc dầu.

Hệ thống này nhấn mạnh những nỗ lực to lớn mà Nga đang thực hiện để chống lại mối đe dọa từ UAV bằng các biện pháp chủ động và thụ động.

Theo South Front
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