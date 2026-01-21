Nga thu lợi bất ngờ nhờ giá vàng tăng giữa vòng vây trừng phạt

Theo nguồn tin trên, từ đầu năm 2022, giá trị dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng thêm hơn 216 tỷ USD.

Đà tăng của giá vàng đã trở thành một trong những yếu tố then chốt góp phần tăng cường vị thế tài chính của Liên bang Nga trong bối cảnh nước này đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, nguồn tin phương Tây cho biết dự trữ quốc tế của Nga tính đến cuối năm 2025 đạt 754,85 tỷ USD, trong đó 326,54 tỷ USD là vàng tiền tệ.

Trước đó, giá các kim loại quý tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế đối với hàng hóa từ các nước châu Âu do bất đồng liên quan đến Greenland.

Hợp đồng tương lai vàng Mỹ giao tháng 2 tăng 1,7% lên 4.671,90 USD/ounce (tương đương khoảng 150,20 USD/gram).

Giá bạc giao ngay tăng 3,6% lên 93,15 USD/ounce (khoảng 2,99 USD/gram), chạm mức kỷ lục 94,08 USD/ounce (khoảng 3,02 USD/gram).