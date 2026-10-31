Nga tập kích tàu chở hàng quân sự cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng nước này tấn công một tàu chở hàng quân sự cho quân đội Ukraine ở phía Nam Odessa và càn quét nhiều địa điểm khác.

Ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Nga thông tin quân đội nước này thực hiện cuộc tấn công trên biển nhắm vào tàu chở hàng quân sự cho Ukraine.

“Vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng khô ngoài khơi cách Odessa 18km về phía Nam. Con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Nga và Ukraine vẫn đáp trả nhau trên chiến trường. (Ảnh: TASS)

Cùng thời điểm, lực lượng Nga tiến hành loạt cuộc tấn công qua đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng của Ukraine, vốn được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine.

“Trong đêm qua, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu của quân đội Ukraine, cũng như tàu thuyền của Ukraine được sử dụng vì lợi ích của quân đội”, Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo.

Đồng thời, Nga tuyên bố không thay đổi lập trường và không có kế hoạch ngừng các hoạt động quân sự, trong khi Ukraine để ngỏ khả năng thảo luận những vấn đề nhạy cảm, bao gồm lãnh thổ. Cùng lúc, Mỹ phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Kiev.

Theo kế hoạch được phía Ukraine công bố, vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể diễn ra trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 10/11. Tuy nhiên những diễn biến mới nhất cho thấy triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn đối mặt với thách thức.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1 của Nga, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông tin trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Vladimir Putin đã lý giải những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột tại Ukraine.

“Tổng thống của chúng tôi đã nêu rõ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột theo yêu cầu của những người ở đầu dây bên kia. Cuộc trò chuyện bắt đầu như vậy đấy”, ông Ushakov nói.

Khi được phóng viên hỏi liệu nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột có phải bắt nguồn từ năm 2014 hay không, ông Ushakov nhấn mạnh: “Chắc chắn rồi”.

Ông Ushakov cũng xác nhận cuộc đàm phán 3 bên về xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với sự tham gia của đại diện Moskva, Kiev và Washington sẽ diễn ra sau ngày 4/11. Tuy nhiên, ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

“Ngày cụ thể sẽ được xác định sớm. Nhưng rõ ràng là sẽ sau ngày 4/11”, ông Ushakov cho hay.