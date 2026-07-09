Nga tập kích lớn, đồng minh NATO nói "hết vũ khí" cho Ukraine - Moscow: Chiến sự kết thúc nếu Kiev làm 1 điều

Điện Kremlin tuyên bố, Ukraine có thể chấm dứt chiến sự "ngay ngày mai" nếu đồng ý thực hiện 1 điều.

Quân đội Nga vừa phát động một đợt tấn công tầm xa mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Moscow tuyên bố sẽ gia tăng sức ép quân sự sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Nga tập kích nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine

Hãng tin RT dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/7 cho biết, đợt không kích trong đêm sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tầm xa, nhằm vào nhiều mục tiêu tại Kiev cùng các tỉnh Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv và vùng Kiev.

Moscow cho biết các mục tiêu tại thủ đô Ukraine bao gồm: Abris PT (Kiev-71), cơ sở được cho là sản xuất máy bay không người lái tầm ngắn và linh kiện UAV cho quân đội Ukraine; Burevestnik (Kiev-1), nhà máy thời Liên Xô chuyên về thiết bị vô tuyến, hiện bị Nga cáo buộc sản xuất UAV tầm trung và tầm xa; Ukr Armo Tekh (Kiev-79), doanh nghiệp sản xuất xe bọc thép và đầu đạn tên lửa; Kuznia na Rybalskom, xưởng đóng tàu, nơi Nga cho rằng đang chế tạo xuồng không người lái cảm tử. Kvant, viện nghiên cứu - sản xuất quân sự bị cáo buộc chế tạo hệ thống dẫn đường cho tên lửa, máy bay và tên lửa chống hạm Neptune.

Tại vùng Kiev, Nga cho biết đã tấn công nhà máy quốc phòng Vizar, nơi bảo dưỡng hệ thống phòng không và sản xuất linh kiện UAV tầm xa, cùng một kho nhiên liệu tại thành phố Vyshneve mà Moscow cáo buộc cung cấp xăng dầu cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nhiều sân bay quân sự và cơ sở năng lượng phục vụ quốc phòng ở các khu vực khác của Ukraine cũng bị tập kích.

Nga không kích Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Ukraine thừa nhận không đánh chặn được tên lửa đạn đạo

Theo đánh giá của Nga, đây không phải là đợt tấn công có quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng nước này phân biệt giữa các cuộc tấn công "quy mô lớn" và "tấn công theo nhóm", tùy thuộc số lượng lực lượng tham gia.

Tuy nhiên, đợt tập kích lần này vẫn gây chú ý khi phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Theo Kiev, toàn bộ 29 tên lửa đạn đạo đều vượt qua lưới phòng không, cùng một số tên lửa hành trình và UAV, đánh trúng trực tiếp 34 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các tên lửa bị bắn hạ gây thiệt hại tại thêm 16 địa điểm khác.

Ukraine tiếp tục thiếu tên lửa Patriot

Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo nước này đang thiếu nghiêm trọng các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn do phương Tây viện trợ, đặc biệt là Patriot.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Na Uy đã cam kết tài trợ 200 tên lửa Patriot nhưng Kiev vẫn chưa nhận được lô hàng nào. Ông kêu gọi các đối tác thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra.

Sau đó, phía Na Uy giải thích rằng Oslo chỉ sẵn sàng chi trả kinh phí nếu Ukraine tìm được nguồn cung Patriot, trong bối cảnh loại tên lửa này đang khan hiếm trên toàn cầu.

Hà Lan tuyên bố đã tới giới hạn viện trợ

Trong lúc Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgöz-Zegerius cho biết nước này không còn khả năng tiếp tục cung cấp thêm vũ khí trực tiếp cho Kiev.

"Hà Lan không còn lựa chọn nào nữa vì chúng tôi đã làm rất nhiều rồi. Chúng tôi đã tới giới hạn", bà nói với Bloomberg bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, khi được hỏi liệu Amsterdam có thể viện trợ thêm tên lửa Patriot hay không.

Hà Lan đã chi khoảng 9,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết bổ sung thêm 11,6 tỷ euro trong thời gian tới.

Hà Lan không phải quốc gia đầu tiên thừa nhận gặp giới hạn. Trước đó, Cộng hòa Séc cho biết kho dự trữ quốc phòng của nước này không còn đủ để tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ba Lan cũng từng tuyên bố đã "đụng phải bức tường" trong việc viện trợ quân sự trực tiếp.

Truyền thông Đức gần đây cũng đưa tin Italy đã ngăn việc thông qua một số cam kết tài chính dài hạn của NATO dành cho Ukraine, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto khẳng định Rome sẽ không tham gia chương trình mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Kiev.

Hà Lan tuyên bố hết viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Global Look Press

Điện Kremlin: Ukraine có thể chấm dứt chiến sự "ngay ngày mai"

Song song với việc gia tăng sức ép quân sự, Điện Kremlin cũng phát đi thông điệp về khả năng kết thúc xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche (Thụy Sĩ), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky "có thể chấm dứt xung đột ngay ngày mai" nếu ra lệnh rút quân khỏi vùng Donbass.

Theo ông Peskov, Ukraine cần chấp nhận "thực tế trên chiến trường" và công nhận tình trạng pháp lý của các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập năm 2022. Ông cho rằng đây là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ông này cũng bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự của Nga, cho rằng Moscow buộc phải hành động sau khi các nỗ lực đàm phán với phương Tây không mang lại kết quả.

Ông đồng thời cáo buộc Mỹ và các nước châu Âu đã tham gia sâu vào cuộc xung đột thông qua việc cung cấp lượng lớn vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ vệ tinh và các công nghệ quân sự cho Kiev.

Về nguy cơ leo thang hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga "đủ mạnh và đủ trách nhiệm" để tránh một cuộc chiến tranh thế giới mới, đồng thời cho biết Moscow vẫn duy trì các kênh liên lạc với Washington, dù quan hệ song phương đang ở mức rất thấp. Trong khi đó, ông tiếp tục chỉ trích NATO mở rộng hạ tầng quân sự về phía biên giới Nga và coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Moscow.