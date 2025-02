Nga kiểm soát thêm ngôi làng gần thị trấn chiến lược

Hôm 9/2, Bộ Quốc phòng nga thông báo, quân khu phía Nam đã giành quyền kiểm soát làng làng Orikhovo-Vasylivka, vùng Donetsk.

Orikhovo-Vasylivka nằm cách trung tâm quân sự chiến lược Chasiv Yar khoảng 10 km về phía bắc và rất gần tuyến đường dẫn đến thành phố Sloviansk do Ukraine kiểm soát.

Theo quân đội Nga, ba lữ đoàn cơ giới của Ukraine đã bị đánh bại ở mặt trận Donetsk.

"Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 180 binh lính, một xe bọc thép và hai khẩu pháo dã chiến. Một kho vật tư đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo các blogger quân sự Nga, đang có giao tranh ác liệt tại thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar, một trong những khu vực đô thị còn sót lại ngăn cản Nga tiến sâu hơn vào khu vực này.

Bước tiến mới nhất này diễn ra khi quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk. Trước đó hôm 7/2, Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn khai thác mỏ quan trọng - Toretsk, trong khi Ukraine phủ nhận quân đội Moscow đang kiểm soát hoàn toàn thị trấn này.

Quân đội Ukraine chiến đấu ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Nga tung UAV tấn công 14 tỉnh Ukraine

The New Voice of Ukraine dẫn thông tin từ Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, tính đến 9h sáng 9/2, Nga đã phóng 151 máy bay không người lái Shahed và các thiết bị mô phỏng khác vào Ukraine chỉ trong một đêm (từ 8/2).

Và hệ thống phòng không phía Ukraine đã bắn hạ 70 máy bay UAV trên bầu trời 14 tỉnh: Kyiv, Kharkiv, Poltava, Sumy, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Volyn, Mykolaiv, Kherson và Odesa.

Số UAV còn lại không đến được mục tiêu nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần qua, Nga đã thả 1.260 quả bom lượn, gần 750 UAV và hơn 10 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine.

Ông Zelensky cho biết, năng lực sản xuất quân sự của Nga phụ thuộc vào các chương trình lách lệnh trừng phạt và giá dầu mỏ cao nên bày tỏ mong muốn phương Tây tiếp tục làm suy yếu năng lực của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga.

Ông nói thêm rằng Ukraine sẽ mở rộng sản xuất tên lửa và máy bay không người lái và kêu gọi tất cả các đối tác đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz. Ảnh: Getty

Mỹ: Châu Âu chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ông Mike Waltz, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump trong cuộc trò chuyện với NBC News hôm 9/2 cho biết, ông Trump sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, và hơn thế nữa, châu Âu phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đồng thời, ông này nói rằng các quốc gia châu Âu sẽ "phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này".

"Tôi nghĩ rằng nguyên tắc cơ bản ở đây là người châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này trong tương lai. Tổng thống Trump sẽ chấm dứt nó, và sau đó, về mặt đảm bảo an ninh, điều đó hoàn toàn thuộc về người châu Âu".

Vị cố vấn này không đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Vladimir Putin, nhưng nhấn mạnh rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận của các quan chức Mỹ tại châu Âu vào tuần tới.

"Tuần tới, Ngoại trưởng, Bộ trưởng quốc phòng, Phó tổng thống, đặc phái viên về Nga và Ukraine sẽ tới châu Âu để thảo luận chi tiết về cách chấm dứt cuộc chiến này," ông Waltz nói hôm mùng 9. Ông nói thêm, tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Mike Waltz nhấn mạnh tính chất các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine là bí mật và nhạy cảm. Ông xác nhận Tổng thống Trump đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước Trung Đông về vấn đề đình chiến ở Ukraine.

"Mọi người đều sẵn lòng hỗ trợ Tổng thống Donald Trump trong cuộc đấu tranh này," ông nói.