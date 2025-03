Nga tấn công ồ ạt, chiếm thêm làng Andriivka của Ukraine

Tuyên bố của bộ này nêu rõ, Nga đã chiếm được ngôi làng Andriivka - phía Tây trung tâm hậu cần Kurakhove. Kurakhove là nơi mà Moscow thông báo đã giành quyền kiểm soát từ tháng 1/2025.

Binh sỹ Ukraine chiến đấu tại miền Đông. Ảnh: New Voice

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập việc Andriivka rơi vào tay Nga. Nhưng trong báo cáo đánh giá về tình hình chiến sự, họ cho biết, khu định cư này là một trong 5 khu định cư đã bị tấn công khi Nga nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk ở Donetsk. Reuters không thể xác minh độc lập thông tin từ cả hai bên.

Quân đội Nga đã tập trung vào việc giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, phía Đông của Ukraine, bao gồm Donetsk và Lugansk, sau khi thất bại trong nỗ lực tiến vào thủ đô Kiev trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Giao tranh đang diễn ra ác liệt xung quanh thị trấn Pokrovsk, vốn là trung tâm hậu cần chủ chốt và là nơi có mỏ than duy nhất của Ukraine sản xuất than cốc để luyện thép. Mỏ than đã bị đóng cửa khi lực lượng Nga tấn công.

Các quan chức quân sự và nhà bình luận của Ukraine cho biết, quân đội nước này đã đạt được những thành công nhất định trong việc bảo vệ Pokrovsk và các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn này đang suy giảm.