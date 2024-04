Nga tấn công như vũ bão vào phòng tuyến phía Đông khiến Ukraine mất lợi thế

Nga dồn sức phá phòng tuyến ở phía Đông

Theo CNN, quân đội Nga đã giành được nhiều bước tiến mới ở ít nhất 3 địa điểm dọc theo mặt trận phía Đông Ukraine . Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều tháng tấn công, Nga đã giành được lợi thế ở khu vực phía Bắc Kharkov. Điều này một lần nữa cho thấy nhu cầu cấp thiết của Kiev về vũ khí và đạn dược nhằm đối phó với Nga.

Pháo tự hành khai hỏa gần Bakhmut, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Những tiến bộ về mặt chiến thuật của Nga hiện đang diễn ra hàng ngày và phản ánh nhịp độ mới trên chiến trường kể từ khi Moscow giành được thành phố công nghiệp Avdiivka vào tháng 2. Các bước tiến của Nga khá hạn chế, từ việc giành được vài trăm mét đến khoảng 1km lãnh thổ - nhưng thường diễn ra cùng lúc ở nhiều địa điểm.

Hiện các cuộc tấn công chính của Nga đang diễn ra tại khu vực Donetsk. Nhóm giám sát DeepState của Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tiến về phía trước, ở 8 địa điểm khác nhau, dọc theo 20-25km tiền tuyến trong khoảng thời gian 24 giờ.

Một số blogger quân sự của cả 2 bên nói rằng, lực lượng Nga đã vượt qua một con sông và giành quyền kiểm soát ác khu định cư Semenivka và Berdychi.

Trong tuyên bố trên Telegram, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi xác nhận thông tin này, đồng thời nói thêm, Nga đã triển khai 4 lữ đoàn thực hiện các hoạt động tấn công trong khu vực.

Cách các khu định cư đó vài km về phía Bắc, Nga đã giành quyền kiểm soát Soloviove và một phần của khu định cư Keramik. Xa hơn một chút về phía Nam, lực lượng Nga cũng đang tiến vào thị trấn công nghiệp Krasnohorivka, từ phía Nam và phía Đông.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra xung quanh nhà máy gạch lớn của thị trấn Krasnohorivka. Đánh giá về tầm quan trọng của trận chiến, một blogger quân sự người Nga cho rằng: “Việc Nga giành được nhà máy vật liệu chịu lửa đồng nghĩa với việc pháo đài Krasnohorivka bị sụp đổ, vì vùng ngoại ô phía Bắc của khu định cư là các tòa nhà tư nhân. Ukraine sẽ rất khó bảo vệ nơi này nếu nhà máy bị mất”. Cách khoảng 180 km về phía Bắc, lực lượng Nga cũng đã đạt được những thành công đầu tiên sau gần 3 tháng tấn công dọc theo phần tiền tuyến cắt vào khu vực Kharkov.

Người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã có những bước đột phá đáng kể trong ngày qua, tiến được từ 1 đến 2km vào ngôi làng Kyslivka. Nhìn chung, các tuyến đầu ở khu vực này là một trong những tuyến ổn định nhất kể từ khi Ukraine giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Kharkov vào cuối mùa hè năm 2022.

Dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công lớn

Phát biểu với đài truyền hình Ukraine, ông Nazar Voloshyn, người phát ngôn của nhóm chiến lược-hoạt động Khortytsia nói rằng, Ukraine vẫn đang kiểm soát 2/3 ngôi làng Soloviove và 2/3 ngôi làng Ocheretyne. Trong khi đó, DeepState lại đưa ra báo cáo khác, cho biết, Nga đã kiểm soát trung tâm làng Ocheretyne, bao gồm cả nhà ga, trong ít nhất 3 ngày.

Về phần mình, Tư lệnh quân đội Ukraine Syrskyi thừa nhận, tình hình nhìn chung đang xấu đi: “Tình hình trên mặt trận đang leo thang căng thẳng. Nga đang cố gắng giành thế chủ động chiến lược, đột phá trên tiền tuyến. Đối phương đã tập trung trên nhiều hướng, tạo được lợi thế đáng kể về lực lượng và phương tiện”.

Nhiều nhà phân tích phương Tây và các quan chức Ukraine coi nhịp độ giao tranh hiện nay là dấu hiệu báo trước cho cuộc tấn công lớn của Nga vào cuối mùa Xuân này. Một số ý kiến cho rằng, Moscow muốn tận dụng lợi thế đáng kể về đạn dược trước khi viện trợ mới của Mỹ đến tiền tuyến.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Điện Kremlin đang tìm cách tận dụng cơ hội trước khi Mỹ chuyển giao gói viện trợ mới cho Ukraine. Nga đã và đang tăng cường quân tiếp viện và có lợi thế gấp 3 lần so với Ukraine trên một số lĩnh vực.

Những thành công chiến thuật của Nga trong thời gian gần đây cho thấy một kế hoạch đầy tham vọng nhằm bao vây các thành phố của Ukraine như Sloviansk và Kramatorsk trong một cuộc tấn công lớn dự kiến diễn ra vào mùa hè. Nhưng ISW cho rằng, Nga khó có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Về phía Ukraine, ISW nhận định, Kiev sẽ gặp nhiều bất lợi hơn và chịu bước lùi trong một thời gian ngắn. Một trong những hạn chế lớn mà Ukraine gặp phải là thiếu nhân lực trầm trọng. Luật huy động mới mà Kiev ban hành sẽ có hiệu lực vào tháng 5/2024, được cho là sẽ cải thiện quy trình nhập ngũ. Nhưng Kiev vẫn chưa nêu rõ họ cần thêm bao nhiêu binh sỹ trong khi Moscow vẫn tiếp tục gia tăng quân số.

Nhà phân tích Rob Lee, thuộc Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại cho rằng: “Nếu không có lợi thế về nhân lực, lợi thế về pháo binh và không quân, Nga rất khó giành lợi thế trên chiến trường. Nguồn nhân lực có thể là yếu tố quan trọng nhất quyết định quỹ đạo của cuộc chiến, đặc biệt nếu Nga có thể duy trì tuyển dụng 20.000 đến 30.000 binh sỹ mỗi tháng”.

Giới phân tích cho rằng, giai đoạn sắp tới sẽ rất quan trọng và có thể tác động đến kết quả cuộc xung đột. Binh sỹ Ukraine than phiền rằng họ hoàn toàn bị áp đảo. Kho tên lửa phòng không từ thời Liên Xô của Ukraine đã bị cạn kiệt từ lâu, trong khi máy bay chến đấu của Nga có thể hoạt động tự do gần tiền tuyến. Bên cạnh đó, số lượng xe tăng và xe bọc thép của Ukraine cũng ít hơn nhiều so với Nga.

Đối với Ukraine, việc tiếp nhận các loại vũ khí và đạn dược của Mỹ trong gói viện trợ mới sẽ cho phép lực lượng nước này tạm giải quyết tình trạng thiếu hụt trang thiết bị trên tiền tuyến và ngăn chặn phần nào hoạt động tấn công của Nga trong bối cảnh Moscow đang tăng cường nỗ lực áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine để giành thêm lãnh thổ.