Cuộc giao tranh giành Ugledar ở khu vực Donetsk đã trở nên ác liệt kể từ năm 2022 khi các lực lượng của Nga lần đầu tiên tiến quân vào đây.

Các lực lượng của Moscow đang bao vây quân đội Ukraine bằng "một cuộc tấn công gọng kìm lớn" hướng về thị trấn Ugledar, do đó bất kỳ sự luân chuyển quân đội nào trong khu vực này đều trở nên "bất khả thi", ông Igor Kimakovsky - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk nhận định với báo giới.

Một quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt của Vệ binh Quốc gia Nga. Ảnh: Sputnik

Liên quan đến vấn đề này, nhà phân tích chính trị và quân sự Sergey Poletaev đã nói với Sputnik về tầm quan trọng chiến lược của Ugledar. Về mặt quân sự, Ugledar giống như một tiền đồn, ổn định phần lớn tiền tuyến cho lực lượng Kiev. Việc chiếm giữ Ugledar có thể làm tăng thêm các cuộc tấn công của quân đội Nga vào thành phố Pokrovsk.

Về mặt hậu cần, thị trấn này nằm gần tuyến đường sắt từ Donetsk đến Mariupol và có một đường cao tốc nối nó với Volnovakha.

Mariupol là cảng lớn ở Biển Azov, đó là lý do tại sao việc chiếm giữ Ugledar sẽ đóng cửa quyền tiếp cận của lực lượng Ukraine vào cảng này. Có ít nhất 2 mỏ than ở Ugledar, trong đó có Yuzhnodonbasskaya N3, một trong những cơ sở lớn nhất ở Donbass. Những mỏ than này vẫn là thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine.

Bất kỳ mỏ than nào cũng có thể kiểm soát khu vực thảo nguyên xung quanh nó nhiều km. Ngoài ra, một mỏ than thường có các cơ sở ngầm dưới lòng đất, biến nó thành một pháo đài nhỏ.

"Các phương tiện truyền thông cho biết các lực lượng của Ukraine đồn trú tại Ugledar đã được triển khai đến Pokrovsk, điều đó có nghĩa là Kiev đang gặp vấn đề về lực lượng dự bị. Chiến lược của Nga là đưa lực lượng vũ trang Ukraine đến bờ vực cạn kiệt nguồn lực dự trữ. Quá trình không thể nhận thấy này có ý nghĩa chiến lược vì nó sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng", ông Poletaev nói.