Nga soán ngôi Trung Quốc trên thị trường UAV ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga - ông Anton Alikhanov cho biết, xuất khẩu máy bay không người lái của Nga có thể đạt 12 tỷ đô la mỗi năm, các thị trường tiềm năng nhất được xác định là châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

"Xét về tiềm năng xuất khẩu, chúng tôi thấy một thị trường có giá trị từ 5 đến 12 tỷ đô la mỗi năm. Đây là một con số khổng lồ, tất nhiên rất khó để tin vào chúng lúc này, nhưng nếu chỉ nói về nhu cầu quốc phòng và an ninh thì đây chính là phần chúng ta đang nhắm tới", Bộ trưởng Công Thương Nga nói rõ.

Ông Alikhanov giải thích rằng con số này dựa trên đánh giá về mức tiêu thụ hiện tại và tương lai ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, và đây là phần mà Liên bang Nga có thể đảm nhận.

Điều đáng chú ý là hiện nay Trung Quốc và Hoa Kỳ đang dẫn đầu về thị phần toàn cầu. Trung Quốc là nước xuất khẩu UAV lớn nhất thế giới và nhiệm vụ của Nga là cạnh tranh với Bắc Kinh, có tính đến tất cả những diễn biến được tạo ra trên chiến trường Ukraine.

Nga đã sản xuất được khối lượng rất lớn máy bay không người lái có tính năng kỹ chiến thuật cao.

Theo giới chuyên gia, các nước châu Á (Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam) có tiềm năng lớn nhất đối với xuất khẩu UAV từ Liên bang Nga. Bộ Công Thương Nga ước tính tiềm năng xuất khẩu sang khu vực này là 3,6 - 9,4 tỷ đô la với khối lượng cung cấp lên đến 2,8 - 7,5 triệu chiếc.

Thị trường triển vọng thứ hai cho doanh số bán máy bay không người lái là châu Phi (Algeria, Ai Cập và Sudan), nơi có thể xuất khẩu 0,6 - 1,6 triệu thiết bị với giá trị 0,6 - 2 tỷ đô la.

Ngoài ra 3 thị trường triển vọng hàng đầu còn bao gồm Mỹ Latinh (Cuba, Venezuela và Nicaragua) với lượng giao hàng 100 - 300 nghìn UAV trị giá 100 - 300 triệu đô la.

Trước hết, chúng ta đang nói về máy bay không người lái lưỡng dụng, có thể đang được ưa chuộng ở tất cả các quốc gia Trung Phi, cũng như vận hành bởi lực lượng cảnh sát ở các quốc gia Nam Mỹ.

Dự kiến, UAV Nga sẽ được mua chủ yếu bởi những quốc gia thân thiện, không e ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy vậy biện pháp bảo hộ địa phương và yêu cầu chuyển giao công nghệ để lắp ráp thiết bị tại chỗ có thể cản trở việc xuất khẩu.

Cần lưu ý thêm, trước năm 2022, máy bay không người lái Nga đã được cung cấp ra nước ngoài, đặc biệt là cho Sudan và Venezuela, nhưng khối lượng bán hàng hiện tại không được tiết lộ.

UAV đánh chặn được lắp trên tiêm kích MiG-29 của Nga.