Nga đã có biện pháp giải quyết vấn đề UAV sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Ukraine, bằng cách tấn công vào bộ não và huyết mạch của nước này.

Theo nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Mikhail Delyagin, Lực lượng Vũ trang Nga hoàn toàn có thể tước đoạt quyền tiếp cận trí tuệ nhân tạo và nhiên liệu của Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine.

Ông khẳng định, chỉ cần một vài cuộc tấn công vào các trung tâm dữ liệu là đủ để buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ngừng sử dụng máy bay không người lái được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (UAV AI).

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Nga không cần quan tâm đến chuyện phá hủy các trạm Starlink của Mỹ, mà chỉ cần đánh sập bộ não của nó. Trên thực tế, tất cả các máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo của Ukraine không thể hoạt động nếu thiếu các trung tâm dữ liệu.

“Tôi biết ở Ukraine có tổng cộng 54 trung tâm, trong đó có 3 trung tâm dữ liệu hạng nhất. Hãy tiêu diệt 3 mục tiêu đó để không còn gì sót lại và tất cả những chiếc Hornet (một loại UAV tấn công FPV của Ukraine) sẽ chết dí trong kho!”, vị chính khách Nga nêu rõ.

Ông Delyagin lưu ý ngoài việc phá hủy bộ não của Ukraine, Nga cũng cần phá hủy huyết mạch chiến tranh của Kiev. Những cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng đã đạt hiệu quả, nhưng Ukraine vẫn còn nhiên liệu và Nga cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.

“… xăng và dầu diesel ở Ukraine đến từ đâu? Nhà máy lọc dầu Kremenchug, được cho là thuộc sở hữu của Azerbaijan, gần đây đã bị phá hủy. Nhưng nhà máy lọc dầu Kremenchug đã lọc dầu của ai? Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ? Và nếu đó là dầu của Azerbaijan, thì nó đến được nhà máy lọc dầu Kremenchug bằng cách nào? Có lẽ nó đã được vận chuyển bằng đường bộ, hoặc có thể nó được vận chuyển qua đường ống, tránh Biển Đen”, ông Delyagin viết.

Theo ông, thật đáng ngạc nhiên là hệ thống hậu cần cực kỳ dễ bị tổn thương này đã hoạt động trơn tru trong hơn 4 năm Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra.

Lực lượng Vũ trang Nga mới chỉ tấn công vào các cơ sở chế xuất nhiên liệu, các tuyến vận chuyển xăng dầu ra tiền tuyến và hoàn toàn lãng quên nguồn cung nhiên liệu thô của các cơ sở chế xuất. Đây là điều cần phải khắc phục ngay.

Điều đáng chú ý là tuyên bố của vị nghị sĩ Duma Quốc gia Nga diễn ra trong bối cảnh Quân đội Nga gần đây đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống không chỉ nhằm vào Kiev, mà còn nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của vùng Odessa, cũng như các tuyến đường hậu cần nối Ukraine với phương Tây.