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Nga sắp hoàn tất hợp đồng 'rồng lửa' S-400 với Ấn Độ trị giá 5,43 tỷ USD

Hải Yến
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Ấn Độ đang chuẩn bị bước tiếp theo trong chương trình mua hệ thống phòng không S-400, khi lô cuối của hợp đồng hiện tại sắp bàn giao.

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Hệ thống phòng không S-400.

Trong tháng 11 năm nay, Nga sẽ bàn giao hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ theo hợp đồng được ký năm 2018, trị giá tổng cộng 5,43 tỷ USD.

Quân đội Ấn Độ dự định triển khai sư đoàn S-400 thứ 5 ở khu vực phía Đông đất nước. Thỏa thuận này là một phần trong thỏa thuận tổng thể trị giá 25 tỷ USD.

Theo Hindustan Times, Nga đã gửi Ấn Độ báo giá cho 5 hệ thống S-400 tiếp theo, cho phép 2 bên bắt đầu đàm phán về giá.

Quyết định cuối cùng về việc mua lô hệ thống phòng không mới của Nga sẽ được Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ đưa ra sau khi 2 bên thống nhất giá và được Bộ Tài chính Ấn Độ phê duyệt.

Ấn Độ đã bày tỏ ý định mua thêm 5 tiểu đoàn S-400 với tổng giá trị 6,1 tỷ USD.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc đẩy nhanh quá trình mua 288 tên lửa từ Nga dành cho S-400, với hợp đồng trị giá 100 tỷ rupee (1 tỷ USD).

Lô vũ khí này gồm 120 tên lửa có tầm bắn 40km và 168 tên lửa có tầm bắn từ 150-400km. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng cần mua thêm tên lửa cho hệ thống phòng không S-400 nhằm bổ sung lượng dự trữ của hệ thống.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt hợp tác với Nga trong việc bảo dưỡng các hệ thống S-400 đang được biên chế trong quân đội nước này. Theo hợp đồng, Nga dự kiến thành lập một trung tâm tại Ấn Độ để bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống phòng không này.

Theo Topwar
Tags

S-400

hệ thống phòng không

Bộ Quốc phòng Ấn Độ

quốc phòng

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