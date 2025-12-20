Theo UNITED24 , các tài liệu cho thấy tên lửa Iskander 1000 có mã định danh là 9M723-2, được phát triển dựa trên phiên bản tiền nhiệm 9M723. Tên lửa mới đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo thông tin từ tài liệu bị rò rỉ, tháng 11/2025 Nga đã mua 18 tên lửa đạn đạo 9M723-2 với giá khoảng 2,5 triệu USD mỗi tên lửa.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Hồi tháng 2 năm nay, trang tin quân sự Bulgarinan Military đưa tin, Nga đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt tên lửa phiên bản mới của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M, hứa hẹn sẽ mở rộng phạm vi hoạt động vượt xa những gì mà các tên lửa hiện nay có thể đạt được.

Phiên bản tên lửa mới vẫn chưa có tên gọi chính thức, nhưng một số chuyên gia gọi nó là Iskander-1000 - với đặc điểm phân biệt chính là tầm bắn lên đến 1.000 km.

Iskander-1000 là bước tiến lớn so với phiên bản tên lửa Iskander-M trước đó, có tầm bắn khoảng 500 km. Việc mở rộng tầm hoạt động lên gấp đôi được hỗ trợ bởi động cơ nâng cấp và lượng nhiên liệu rắn tăng 10-15%, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất bay. Tên lửa được cho là vẫn giữ nguyên những điểm tương đồng về cấu trúc của phiên bản 9M723 nhưng có thêm hệ thống dẫn đường mới.

Được biết, hệ thống dẫn đường quán tính tự động sử dụng các cảm biến tích hợp để theo dõi vị trí và hướng của tên lửa trong khi bay. Công nghệ này đã được cải tiến với các thuật toán mới để hiệu chỉnh hướng bay, giúp giảm đáng kể khả năng chệch hướng.

Ngoài ra, tên lửa được trang bị khả năng định vị vệ tinh, bao gồm GPS và hệ thống GLONASS, đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác ở khoảng cách xa.

Một tính năng khác là việc dẫn đường bằng radar trong giai đoạn cuối của chuyến bay, cho phép tên lửa vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương, giúp tên lửa tấn công chính xác các mục tiêu di động.

Tên lửa cũng có thể kết hợp công nghệ TERCOM, sử dụng bản đồ địa lý và dữ liệu địa hình để điều chỉnh quỹ đạo bay trong những khu vực địa hình phức tạp.

Để chống lại việc đánh chặn, Iskander-1000 cũng có thể sử dụng các mồi bẫy chủ động và thụ động được thiết kế để gây nhầm lẫn hoặc đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Tên lửa Iskander-1000 có thể được phóng từ cùng loại xe phóng như các phiên bản trước, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tích hợp vào các đơn vị tên lửa hiện có của Nga. Đồng thời, giảm thiểu khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa của đối phương.