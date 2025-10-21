Nga sản xuất hàng loạt bom dẫn đường, tấn công mục tiêu lên tới 200 km

Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), ông Vadym Skibitsky tiết lộ, các nhà phát triển Nga đang cải tiến mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK), được lắp trên các loại bom thông thường nặng 250, 500, 1.500 và 3.000 kg. Khi được tích hợp, những quả bom này sẽ biến thành bom dẫn đường, giúp mở rộng đáng kể tầm tấn công.

"Thực tế, trong tháng 9 và 10, Nga đã phát triển và hiện đã chuyển sang sử dụng thử nghiệm chiến đấu bom với các mô-đun điều khiển mới. Họ dự kiến tầm bắn và bán kính chiến đấu của những quả bom này sẽ đạt khoảng 200 km", ông nói.

Đại diện của DIU lưu ý rằng, những cuộc tấn công đầu tiên bằng loại bom mới đã được ghi nhận tại Dnipro và một số thành phố khác của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đang nỗ lực cải thiện khả năng chống chịu của các hệ thống này trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine. Những quả bom mới có thể xuất hiện dưới cái tên Grom-1 hoặc Grom-2.

"Theo dữ liệu của chúng tôi, một trong những cuộc thử nghiệm gần đây nhất của họ đã đạt tới khoảng cách 193 km. Chúng tôi ước tính bán kính tác chiến thực tế của loại bom này vào khoảng 150-200 km", ông nhấn mạnh.

Theo đánh giá của cơ quan tình báo Ukraine, việc Nga chuyển sang sản xuất hàng loạt bom dẫn đường tầm xa cho thấy Moscow đang mở rộng năng lực tấn công chính xác từ trên không, nhằm vượt qua phòng tuyến phòng không của Kiev và gia tăng áp lực lên các khu vực tiền tuyến cũng như các thành phố lớn của Ukraine.