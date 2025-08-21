Nga sẵn sàng nâng cấp cấp độ đàm phán trực tiếp với Kiev

Phát biểu này được ông đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska tuần trước.

Trao đổi với báo giới hôm 20/8, ông Lavrov cho biết ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của ông Putin trong cuộc điện đàm với ông Trump – diễn ra khi Tổng thống Mỹ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Hiện chưa rõ phát biểu của ông Lavrov về việc “nâng cấp cấp độ đoàn đại biểu” có ám chỉ khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky hay không.

Ông Lavrov nói thêm rằng với cấp độ mới, các đoàn đàm phán sẽ phải xem xét một “khối vấn đề riêng biệt” liên quan đến khía cạnh chính trị của việc giải quyết xung đột, bên cạnh các vấn đề quân sự và nhân đạo. Ông cho biết Moskva đã đề xuất thành lập ba nhóm công tác để thảo luận về chương trình nghị sự này trong vòng đàm phán trực tiếp gần đây với Ukraine, song Kiev “cho đến nay vẫn chưa phản hồi”.

Từ đầu năm, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, do cố vấn tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các cuộc thương lượng này chưa đạt bước đột phá nào trong việc giải quyết xung đột rộng hơn, nhưng đã giúp hai bên thực hiện các đợt trao đổi tù nhân.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau thượng đỉnh Putin – Trump ở Alaska. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả hội nghị là mang tính xây dựng, dù không đạt thỏa thuận nào về vấn đề Ukraine.

Vài ngày sau đó, ông Trump gặp ông Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Washington. Tại đây, ông khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO là điều “không thể đặt ra”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Về phần mình, ông Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh rằng một cuộc gặp chỉ nên diễn ra sau khi đạt được tiến triển thực chất trong đàm phán. Moskva cũng bày tỏ lo ngại về thẩm quyền pháp lý của ông Zelensky trong việc ký các văn kiện ràng buộc.

Đọc thêm