Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine ở nước thứ ba

Quỳnh Chi
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "ở bất cứ đâu", kể cả ở một quốc gia thứ ba.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)

Cụ thể, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky không chỉ ở Moscow mà còn ở một quốc gia thứ ba nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh cuộc gặp này chỉ có thể diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết, thay vì các cuộc đàm phán sơ bộ.

"Phía Ukraine và ông Zelensky sẵn sàng có một cuộc gặp trực tiếp. Và Nga chưa bao giờ từ chối" - Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp báo sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 - "Chúng tôi cũng có thể gặp nhau ở một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ sau khi có thỏa thuận cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình dài hạn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng cuộc gặp phải là "khâu cuối cùng", là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán. Nhắc lại kinh nghiệm của Hiệp định Minsk, Tổng thống Nga lưu ý: "Chúng ta có thể thảo luận hàng giờ, ngày đêm mà không mang lại kết quả gì. Do đó, các chuyên gia sẽ đảm nhận việc này. Và chúng ta có thể gặp nhau, ký kết sau đó".

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chuyển lời nhắn từ Tổng thống Zelensky tới Điện Kremlin về mong muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, để đạt được một thỏa thuận hòa bình về Ukraine, sẽ cần một chặng đường dài với nhiều chi tiết phức tạp.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine ở nước thứ ba - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 9/5/2026 (Ảnh: AP)

Cũng trong cuộc họp báo hôm 9/5, Tổng thống Putin tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine "đang tiến đến hồi kết".

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn do Nga tuyên bố vào ngày 8/5 có thể dẫn đến việc chấm dứt giao tranh sớm.

Tháng 12/2025, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, với điều kiện là các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ.

