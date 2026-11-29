Mỹ tăng sức ép để cô lập Iran, buộc Nga và Iran đẩy mạnh hợp tác vận tải, năng lượng, mở những tuyến hậu cần ít chịu ảnh hưởng từ Mỹ.

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Theo bài viết của tác giả Sergey Marzhetsky trên tờ báo Nga “Người đưa tin” (Reporter), đến cuối năm 2026, Iran ngày càng trở thành đối tác quan trọng, khó thay thế của Nga tại Trung Đông.

Đối với Nga, việc Iran duy trì được sự ổn định, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia cũng có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn.

Các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt cùng nguy cơ bùng phát cuộc chiến chống Iran lần thứ ba vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump đang khiến Nga và Iran xích lại gần nhau hơn.

Hai nước buộc phải tăng cường hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực máy bay không người lái mà còn ở những lĩnh vực thiết yếu khác.

Hành lang Bắc-Nam trở thành tuyến đường sống của Nga

Sau khi khả năng vận chuyển an toàn qua Biển Đen suy giảm và những nguy cơ đối với tuyến Baltic gia tăng, Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam dài 7.200km trở thành tuyến hậu cần đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp và tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga.

Tuyến vận tải này có 3 nhánh chính là nhánh đường sắt phía Đông, tuyến vận tải biển xuyên Caspi và nhánh đường sắt phía Tây đi qua Azerbaijan.

Nhánh đường sắt phía Đông, đi qua Kazakhstan và Turkmenistan được thiết kế để vận chuyển 10-12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, nhưng hiện vẫn chưa khai thác hết công suất.

Trong năm 2025, lượng hàng vận chuyển chỉ đạt 43.600 tấn, do thiếu toa xe và năng lực thông quan hạn chế tại các cửa khẩu Trung Á.

Tuyến vận tải biển xuyên Caspi, kết nối các cảng Olya và Astrakhan của Nga với những cảng Enzeli và Amirabad của Iran.

Tuyến này có công suất thiết kế hơn 15 triệu tấn mỗi năm, đang được phát triển tích cực và có vai trò vận chuyển cả hàng hóa phục vụ mục đích quân sự.

Nhánh đường sắt phía Tây chạy qua Azerbaijan, được xem là tuyến chủ lực của toàn bộ hành lang này, có công suất thiết kế đạt ít nhất 15 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong nửa đầu năm 2026, lượng hàng quá cảnh qua cửa khẩu Astara tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 264.000 tấn.

Theo tác giả, lưu lượng vận tải trên nhánh phía Tây hiện cao gấp khoảng 15 lần tuyến phía Đông qua Trung Á, khiến tuyến này trở thành mắt xích đặc biệt quan trọng đối với ngoại thương Nga.

Azerbaijan trở thành mắt xích quyết định

Mặc dù thỏa thuận liên chính phủ Nga-Iran về xây dựng đoạn đường sắt Resht-Astara dài 162,4km được ký từ tháng 5/2023, việc triển khai dự án đã bị đình trệ trong thời gian dài do những bất đồng ngoại giao giữa Nga và Azerbaijan.

Quan hệ Nga-Azerbaijan từng căng thẳng sau sự cố máy bay, những phát biểu của Tổng thống Ilham Aliyev và các vụ bắt giữ công dân hai nước, nhưng đến cuối năm 2026, tình hình đã thay đổi đáng kể.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã phê chuẩn thỏa thuận và bàn giao đất để công ty Caspian Services của Nga tiến hành khảo sát.

Sự thay đổi này có thể xuất phát từ những biến động địa chính trị tại Nam Kavkaz, trong bối cảnh Azerbaijan có thể đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bình thường hóa quan hệ với Nga và Iran.

Dẫu vậy, Mỹ vẫn có thể gây sức ép lên tuyến vận tải này, mà động thái mới nhất là việc CENTCOM (Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ) thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate ngày 7/11/2026, tại Tampa được xem là một bước đi nhằm siết chặt phong tỏa tài chính đối với hành lang vận tải.

Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với ngành vận tải đường sắt Iran cũng có thể khiến các ngân hàng Azerbaijan ngần ngại thanh toán cho hoạt động quá cảnh của Nga.

Tuy nhiên, nếu Azerbaijan khuất phục trước sức ép từ Mỹ, Nga vẫn có thể dựa vào tuyến vận tải biển trực tiếp qua Caspi.

Theo bài viết, tuyến này nằm ngoài khả năng phong tỏa hải quân của Mỹ, trong khi Công ước Aktau năm 2018 cấm sự hiện diện của lực lượng vũ trang nước thứ ba tại khu vực.

Nga có thể trở thành nguồn cung khí đốt cho Iran

Ngoài lĩnh vực vận tải, Nga và Iran còn có tiềm năng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng.

Iran sở hữu trữ lượng khí đốt lớn, nhưng phần lớn sản lượng khí đốt tập trung ở miền Nam, trong khi hệ thống đường ống hiện có không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao vào những ngày giá rét.

Do đó, nước này vào mùa Đông thường phải đối mặt với tình trạng thiếu khí nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, bao gồm cả thủ đô Iran.

Bài viết của tác giả Sergey Marzhetsky trên Reporter chỉ ra, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Iran thông qua Azerbaijan, với khả năng đưa vào sử dụng khoảng 2 tỷ m3 khí đốt theo các hợp đồng cung cấp mùa đông.

Việc vận chuyển có thể tận dụng các đường ống hiện có, bao gồm tuyến Mozdok-Kazimagomed từ Nga sang Azerbaijan và đường ống Hajikabul-Astara-Abadan nối Azerbaijan với Iran.

Trong trường hợp Mỹ và Israel tấn công các cơ sở xử lý khí đốt tại Asaluyeh hoặc các giàn khai thác ở mỏ South Pars, nguồn cung khí đốt từ Nga qua Azerbaijan có thể trở thành một phương án hỗ trợ quan trọng đối với Iran.

Tác giả cho rằng, Nga có thể tăng lượng khí đốt cung cấp qua tuyến đường này, tận dụng năng lực vận chuyển của hệ thống đường ống xuyên Kavkaz để hỗ trợ an ninh năng lượng Iran, góp phần giúp Iran ổn định tâm lý và đời sống xã hội, tập trung cho mặt trận chống Mỹ-Israel.