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Nga ra mắt 'pháo đài nổi', sát thủ của xuồng không người lái

Hải Yến
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"Pháo đài nổi" của Nga được kỳ vọng tăng khả năng bảo vệ thủy thủ đoàn, căn cứ hải quân và cảng ven biển trước các cuộc tấn công bằng drone.

Nga đã giới thiệu giải pháp mới nhất nhằm bảo vệ thủy thủ đoàn trước các phương tiện mặt nước không người lái (USV): Một nền tảng nổi được trang bị súng máy điều khiển từ xa.

Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên về nguyên mẫu hỗ trợ hỏa lực thử nghiệm mang tên “Plot-40”.

Theo ông, hệ thống này cũng có thể bảo vệ các căn cứ hải quân và cảng ven biển trước các cuộc tấn công bằng drone.

Hình ảnh cho thấy một cấu trúc giống phao nổi với boong mở, trên đó đặt bệ súng. Phần kết cấu kín bên dưới có thể được sử dụng để bố trí nhân sự hoặc trang thiết bị chiến thuật.

Plot-40 được thiết kế để triển khai trong thời gian dài trên biển, đóng vai trò như một trạm giám sát và hỗ trợ hỏa lực được bảo vệ cho các lực lượng Nga.

Các thông số kỹ thuật của nền tảng, trong đó có lượng choán nước tổng thể, vẫn chưa được công bố. Các nhà phát triển cũng chưa xác nhận hệ thống có được trang bị khả năng dẫn bắn có hỗ trợ AI hay cần nhân sự trên nền tảng để vận hành vũ khí.

“Sau khi phân tích các cuộc tấn công của đối phương, rõ ràng Plot-40 là thiết yếu để tăng cường khả năng phòng thủ từ mặt nước”, ông Drozdenko viết trên mạng xã hội.

Theo ông Drozdenko, Plot-40 đã nhận được sự chấp thuận ban đầu từ Viện Nghiên cứu Hải quân Nga sau các cuộc thử nghiệm trên biển gần đây với những xuồng tấn công và trinh sát không người lái khác.

Nền tảng hỗ trợ hỏa lực này sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Leningrad, trong khi thống đốc cho rằng đây là năng lực đầu tiên thuộc loại này tại Nga.

“Các kỹ sư, nhà thiết kế và công nhân sản xuất của chúng tôi không chờ đợi những giải pháp có sẵn. Họ đề xuất những công nghệ có thể nâng cao an ninh của đất nước”, ông Drozdenko nói.

“Đây chính xác là cách ngành công nghiệp quốc phòng của vùng Leningrad đang phát triển hiện nay: Nhanh chóng, chủ động và thấu hiểu những thách thức trong thực tế”, ông nói thêm.

Theo Next Gendefense
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