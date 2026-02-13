Nga phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thời tiết Elektro-L số 5, ngày 12/2/2026.

Vụ phóng diễn ra lúc 11h52 sáng (giờ Moscow) hôm 12/2, và tàu vũ trụ dự kiến sẽ đạt đến quỹ đạo địa tĩnh khoảng sáu tiếng rưỡi sau đó.

Tên lửa Proton-M ba tầng, do Trung tâm Khrunichev chế tạo, cao 57,6m, có khối lượng phóng là 705 tấn.

Nhiệm vụ hôm 12/2 đánh dấu lần phóng thứ 430 trong lịch sử sáu thập kỷ của dòng tên lửa Proton, và là chuyến bay mới nhất của biến thể Proton-M hiện đại hóa được giới thiệu vào năm 2001.

Tàu vũ trụ Elektro-L số 5, do NPO Lavochkin phát triển, là một phần của loạt vệ tinh khí tượng thế hệ mới được thiết kế để hoạt động ở độ cao hơn 35.000km so với Trái đất.

Sau khi đi vào vị trí, nó sẽ truyền về hình ảnh Trái đất liên tục 24/7 ở dải quang phổ nhìn thấy và hồng ngoại với độ phân giải 1 và 4km/pixel.

Dữ liệu từ vệ tinh này sẽ hỗ trợ dự báo thời tiết, giám sát biển và đại dương, an toàn hàng không, và nghiên cứu tầng điện ly và từ trường Trái đất. Vệ tinh này cũng đóng góp vào hệ thống tìm kiếm cứu nạn quốc tế Cospas-Sarsat.

Elektro-L số 5 sẽ gia nhập cùng 3 vệ tinh cùng loại đang hoạt động trên quỹ đạo, mỗi vệ tinh có góc nhìn 120 độ, cùng nhau cung cấp khả năng phủ sóng toàn bộ đĩa Trái đất liên tục.

Tàu vũ trụ mới này có tuổi thọ thiết kế ít nhất mười năm.

Vụ phóng hôm 12/2 diễn ra sau hai tháng trì hoãn. Ban đầu, nhiệm vụ được lên kế hoạch vào tháng 12/2025, nhưng đã bị hoãn lại sau khi các cuộc kiểm tra trước khi phóng phát hiện ra một "lỗi cục bộ" ở tầng trên của tên lửa.

Roscosmos đã hoàn thành công việc sửa chữa cần thiết, và tên lửa đã được đưa trở lại bệ phóng vào ngày 9/2.