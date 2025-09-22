Văn phòng báo chí của Hạm đội Phương Bắc hôm thứ Hai (22/9) đưa tin: "Trong khuôn khổ các cuộc tập trận thường kỳ, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc Hạm đội Phương Bắc đã phóng tên lửa hành trình Oniks, đánh trúng mục tiêu giả định là một tàu nổi ở khoảng cách 200 km trên Biển Barents".

Cơ quan này lưu ý rằng, khu vực phóng tên lửa đã tạm thời bị đóng cửa đối với hoạt động hàng hải và các chuyến bay dân sự. Việc đóng cửa khu vực này được đảm bảo bởi các Đội tàu Kola thuộc Lực lượng vũ trang liên hợp của Hạm đội Phương Bắc.

Tư lệnh Hạm đội phương Bắc, Đô đốc Konstantin Kabantsov trong một tuyên bố cho biết, các sĩ quan và binh sĩ trên tàu đã thể hiện tính chuyên nghiệp, trình độ tác chiến cao trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như thực hành phóng tên lửa.

Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc Dự án 885M Yasen-M. Tàu được khởi đóng vào năm 2015 và hạ thủy vào cuối tháng 11/2023. Đến tháng 12/2024, tàu chính thức đi vào hoạt động trong Hải quân Nga.

Được biết, các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 885M đều được trang bị tên lửa hành trình Oniks hoặc Kalibr-PL làm vũ khí tấn công chính.

Tên lửa P-800 Oniks (Onyx) là tên lửa siêu thanh chống hạm tầm trung, được phát triển vào cuối những năm 1970 ở Liên Xô. P-800 Oniks được phóng từ tàu nổi, tàu ngầm và thiết bị trên mặt đất.

Tên lửa có chiều dài 8,6m; đường kính 0,67m, trọng lượng 3.100kg, trong đó đầu đạn nặng 200-250kg. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

P-800 Oniks được bắn thẳng đứng từ các bệ phóng, sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn để tăng tốc ban đầu, sau đó sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng để duy trì hành trình ở tốc độ Mach 2,5. Với quỹ đạo bay thấp, chúng có tầm bắn đạt 120-300 km.

Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS ở giai đoạn bay đầu và dẫn đường bằng radar chủ động khi tiếp cận mục tiêu. Độ cao của tên lửa khi bay có thể đạt tới 14.000m trước khi hạ thấp xuống 5m để tiếp cận mục tiêu.