Nga phóng 67 UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đêm

Lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng các đơn vị phòng không đã được triển khai hành động tại 11 khu vực trên khắp nước này.

Rất hiếm khi tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga có thể tiến xa đến vậy vào trung tâm Kiev, vì thành phố này được bảo vệ bởi mạng lưới hệ thống phòng không thời Liên Xô và do phương Tây tài trợ. Khu nhà chính phủ trên đỉnh đồi ở trung tâm thành phố là nơi được bảo vệ tốt nhất ở Ukraine vì đây là nơi đặt văn phòng của Tổng thống, Nội các và Ngân hàng trung ương.

Những hình ảnh trên Telegram cho thấy ít nhất bốn mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất gần tòa nhà Quốc hội. Một mảnh nằm ở chân cầu thang dẫn đến lối vào chính của tòa nhà.

Một mảnh vỡ của UAV Shahed được tìm thấy bên cạnh tòa nhà Quốc hội Ukraine hôm 7/9. Ảnh: Reuters

Các phóng viên của Reuters tại thủ đô Kiev của Ukraine đã nghe thấy một loạt tiếng nổ vào khoảng 3h sáng hôm 7/9. Một số tiếng nổ vang vọng khắp trung tâm thành phố khiến nhiều người dân thức giấc.

Moscow đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái Shahed vào Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu hồi thang 2/2022.

Loại UAV do Iran thiết kế này đã được Nga sử dụng kể từ tháng 9/2022 như một vũ khí thay thế rẻ hơn so với các loại tên lửa đắt tiền và khó sản xuất hơn. Shahed chạy bằng cánh quạt bay với tốc độ dưới 200 km/giờ nhưng có thể gây khó khăn cho các hệ thống phòng không thông thường vì chúng bay thấp và tỏa ra ít nhiệt hơn nhiều so với tên lửa.

Lực lượng không quân Kiev cho biết các máy bay không người lái này được phóng từ hai khu vực biên giới ở Nga và từ bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014.