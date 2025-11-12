Theo thông tin từ Tập đoàn nhà nước Rostec, Công ty cổ phần Rosel (thuộc Rostec) đã phát triển mô-đun Serp-P6 nhỏ gọn cho hệ thống chống máy bay không người lái Serp.

"Mô-đun có thể tích hợp vào các công trình có đặc điểm kiến trúc và kỹ thuật độc đáo, chẳng hạn như cầu, đường hầm và di tích kiến trúc. Nó có thể được gắn vào các bộ phận chịu lực của tòa nhà mà không làm thay đổi diện mạo của chúng", Rostec lưu ý.

Rostec cho biết mô-đun Serp-P6 làm gián đoạn định hướng của máy bay không người lái trong không gian, có thể can thiệp vào lộ trình đã được lập trình của máy bay và ngăn chặn nó hoàn thành nhiệm vụ.

"Bằng cách gây nhiễu các kênh liên lạc, điều khiển và dẫn đường của máy bay không người lái, thiết bị này có thể tước đoạt hoàn toàn quyền kiểm soát của người vận hành đối với UAV", tập đoàn nhà nước nhấn mạnh.

Tuyên bố lưu ý rằng mô-đun Serp-P6 cũng có thể gây nhiễu tín hiệu của các hệ thống vệ tinh toàn cầu, bao gồm GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou, trong băng tần GPS L1 của dải tần 1,5 GHz.

Rostec cho biết thêm rằng, trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái, vấn đề bảo vệ không phận và các cơ sở quan trọng đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Với mô-đun Serp-P6 sẽ giúp mở rộng đáng kể khả năng chống UAV của hệ thống chống máy bay không người lái Serp và giúp đảm bảo an toàn cho các cơ sở cần được bảo vệ với chi phí tối thiểu.

Các nhà phát triển Nga cho biết vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thiết bị chống máy bay không người lái Serp.