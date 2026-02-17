HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga phát minh ra công thức đột phá: Các con tàu di chuyển trên sông băng gần như "bất khả chiến bại"

Minh Anh |

Công nghệ mới sẽ giúp vận tải đường thủy của Nga duy trì tiến độ như thế nào?

Hiện nay, một số đường vận tải đường sông ở Nga bị chậm trễ do băng dày và một số bến cảng bị đóng cửa.

Từ thực tế đó, các kỹ sư Nga đã đề xuất một dự án về thiết bị phá băng dạng mô-đun có khả năng di chuyển ngay cả trên các con sông đóng băng. Không giống như các tàu phá băng sông truyền thống, vốn chỉ để lại một luồng hẹp nhanh chóng bị băng bao phủ, hệ thống mới sẽ tạo ra một luồng đường thủy rộng rãi, cho phép tàu thuyền di chuyển trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ này có thể giúp việc di chuyển dễ dàng hơn trong điều kiện như vậy.


Nga

vận tải

thiết bị phá băng

