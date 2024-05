Nga phát hiện nhà kho dã chiến chứa hơn 100.000 quả đạn của Ukraine

“Các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã phát hiện một nhà kho dã chiến bí mật chứa nhiều hộp đạn cho vũ khí nhỏ, đạn pháo và vật liệu nổ kỹ thuật của đối phương tại một khu định cư ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk. Các binh sĩ đã thu giữ một loạt các hộp đạn nhiều cỡ nòng khác nhau, với tổng cộng hơn 114.000 viên đạn”, lực lượng này cho biết.

Ngoài số đạn nói trên, trong nhà kho còn có hơn 600 quả đạn pháo và vật liệu nổ kỹ thuật, 8 tên lửa chống tăng, hơn 100 viên đạn phóng lựu, 136 quả lựu đạn phân mảnh và lựu đạn khói.

Tất cả số đạn dược này đều còn nguyên vẹn và sẽ được bàn giao cho các nhà kho của quân đội Nga.

Nga bắn hạ máy bay MiG-29 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong 24 giờ qua.

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, phá huỷ 39 máy bay không người lái, một tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, 7 quả bom bay dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và một tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất”, trích thông báo.

Tổng cộng, lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ 604 máy bay chiến đấu Ukraine, 274 máy bay trực thăng, 24.739 máy bay không người lái, 524 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 16.182 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.322 bệ phóng loạt, 9.914 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 22.060 xe cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

