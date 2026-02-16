Những hình ảnh mới nhất từ Nhà máy Uralvagonzavod (UVZ) cho thấy người Nga đã bắt đầu hiện đại hóa xe tăng T-72A, có thể là do nguồn cung cấp T-72B đời mới hơn đã cạn kiệt.

Điều này đã thu hút sự quan tâm lớn từ nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko. Ông đã đăng tải một bài bình luận trên kênh Telegram của mình.

Như vị chuyên gia lưu ý, tại cơ sở của UVZ, dễ nhận thấy một chiếc T-72A được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt trên tháp pháo. Ngoài ra, các giá đỡ xích cũng được trang bị module bảo vệ nhằm nâng cao khả năng sống sót.

“Nhưng nếu UVZ vẫn có thể sử dụng loại xe tăng T-72A cổ điển trong thời gian tới, thì Nhà máy Omsk sẽ cạn kiệt nguồn dự trữ T-80B/BV từ thời Liên Xô. Liệu Liên bang Nga có khả năng tổ chức sản xuất hàng loạt chiến xa mới vào thời điểm này hay không”, nhà nghiên cứu đặt câu hỏi.

Theo tổ chức Frontelligence Insight, tính đến mùa thu năm 2025, Nga dự định sửa chữa và nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72 lên cấp độ T-72B3M trong vòng 10 năm. Con số này trùng khớp với số lượng T-72 còn lại trong các kho và nhà máy sản xuất thiết giáp.

Xe tăng T-72A trong cấu hình giáp bảo vệ của T-72B3M.

Sau đó, các nhà phân tích tiến hành đánh giá tài liệu nhận được từ UVZ và dựa trên số lượng phụ tùng đặt hàng. Họ dự kiến được kế hoạch sản xuất, sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng T-72.

Dữ liệu cho thấy Nga có kế hoạch đại tu và nâng cấp 828 xe tăng T-72 lên cấu hình T-72B3M vào năm 2036, với hoạt động cao điểm diễn ra ​​vào năm 2028. Ước tính ​​498 chiếc T-72B3M sẽ được sửa chữa hoặc hiện đại hóa trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2029.

Nhà nghiên cứu Jompy từ mạng xã hội X, chuyên thống kê số lượng "tàn tích" thiết bị quân sự Nga, cho hay trong kho bảo quản dựa trên ảnh vệ tinh, phát hiện ra rằng con số này gần như trùng khớp hoàn toàn với số lượng xe tăng đang được lưu trữ.

Khoảng 2/3 số lượng xe tăng nói trên là T-72A cũ, được đưa vào sử dụng năm 1979 và quá trình sản xuất tiếp diễn đến năm 1985. Một số trong số chúng đã được gửi đến Nhà máy UVZ.

Việc hiện đại hóa hoàn toàn xe tăng T-72A lên ngang tầm với T-72B3M sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi vì đòi hỏi phải thay thế tất cả thiết bị điện tử, thiết kế lại khung gầm, cơ cấu nạp đạn, và thậm chí cả gói giáp bảo vệ cho thân và tháp pháo.

Đồng thời vào năm 2024, người Nga đã cho thấy những chiếc T-72A được phục chế nhưng không hiện đại hóa, chúng chỉ bổ sung giáp phản ứng nổ theo tiêu chuẩn T-72B3.

Bên cạnh việc hiện đại hóa xe tăng T-72, từ năm 2027 đến năm 2029, Nga dự kiến ​​sẽ sản xuất, hiện đại hóa hoặc đại tu 1.118 chiến xa thuộc phiên bản T-90M và T-90M2.