Nga phá sở chỉ huy Ukraine, NATO lộ dấu hiệu động thủ - Kiev rúng động trước kế hoạch nhắm vào Tổng thống

Nga đánh sập sở chỉ huy Ukraine

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích chính xác vào trụ sở của quân đội Ukraine tại thành phố Kherson, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Thông tin này được Thống đốc khu vực Kherson, ông Vladimir Saldo, xác nhận.

Theo ông Saldo, vào thời điểm cuộc không kích xảy ra, một cuộc họp quan trọng giữa các sĩ quan quân đội Ukraine và đại diện của cảnh sát Ukraine đang diễn ra tại trụ sở. Những người tham gia cuộc họp này đã được đưa đến Kherson từ thành phố Mykolaiv lân cận.

"Cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu chính xác vào tòa nhà cũ của Bộ Nội vụ Ukraine tại Kherson. Trong lúc đó, một cuộc họp giữa các sĩ quan quân đội và đại diện của cảnh sát Ukraine đang diễn ra" - ông Saldo cho biết.

Nga tuyên bố đánh sập sở chỉ huy của Ukraine ở Kherson (Ảnh minh họa. DW)

Các hình ảnh từ thiết bị giám sát cho thấy quân đội Ukraine đã cố gắng di tản khỏi hiện trường, nhưng phương tiện vận chuyển của họ cũng đã bị lực lượng Nga phá hủy trong cuộc không kích.

Trong khi tình hình tại Kherson ngày càng trở nên căng thẳng, quân đội Nga tiếp tục gia tăng các chiến dịch tấn công tại các khu vực khác của Ukraine.

Tại Pokrovske, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch bao vây làng Rodynske, một vị trí then chốt của quân đội Ukraine, đồng thời tiếp tục cuộc tấn công vào Kresnyi Liman, nơi lực lượng Ukraine đang phản kháng quyết liệt.

Theo thông tin từ các nguồn tình báo, các đơn vị Nga đã thành công trong việc chiếm đóng khu vực ngoại ô thành phố Pokrovske, tạo ra một mối đe dọa lớn đối với lực lượng Ukraine.

Nếu Pokrovske và Rodynske thất thủ, quân đội Ukraine sẽ mất đi những tuyến đường hậu cần quan trọng trong khu vực này.

Quân đội Ukraine hiện đang đối mặt với một tình thế khó khăn khi các chiến dịch tấn công của quân đội Nga diễn ra đồng thời ở nhiều mặt trận. Nếu chiến dịch tại Pokrovske và Kresnyi Liman thành công, điều này có thể tạo ra một làn sóng tấn công mạnh mẽ vào các tuyến phòng thủ còn lại của quân đội Ukraine trong khu vực.

Ông Saldo đăng tải đoạn video ghi lại cuộc tấn công của Nga vào sở chỉ huy Ukraine

NATO lộ dấu hiệu "động thủ"

Theo chuyên gia Mỹ Martin Armstrong, trước tình hình nhiều biến động, các quốc gia NATO khó có thể chấp nhận thất bại của Ukraine. Nhiều dấu hiệu hiện nay cho thấy khối này đã xem xét khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc chiến với Nga.

Trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Dialogue Works, ông Armstrong nhận định, việc NATO đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên vào Ukraine sẽ khiến các quốc gia trong liên minh này khó lòng chấp nhận một thất bại của Kiev.

Ông cho rằng NATO có thể sử dụng lý do tương tự như trong cuộc can thiệp vào Kosovo năm 1999, khi các quốc gia phương Tây đưa quân vào để ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Armstrong cho rằng lý do này có thể được áp dụng để biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự trong bối cảnh hiện nay.

Theo ông Armstrong, NATO có dấu hiệu chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraine. Ảnh: Gzero

Báo Ukraine hé lộ kế hoạch gây sốc buộc ông Zelensky từ chức

Đáng lưu ý, trong lúc tin xấu từ chiến trường liên tục đổ về, ông Zelensky phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có ngay trong nước. Sau khi ông Zelensky ký thông qua dự luật gây tranh cãi, trao quyền kiểm soát hai cơ quan chống tham nhũng hàng đầu – NABU và SAPO – cho Tổng Công tố vào ngày 23/7, cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra tại Kiev.

Hàng nghìn người dân đã đổ xuống đường yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn đạo luật này và yêu cầu từ chức của các quan chức thân cận với Tổng thống Zelensky, bao gồm ông Andriy Yermak, trưởng văn phòng Tổng thống, và Thủ tướng mới được bổ nhiệm Yulia Svyrydenko. Nhiều người xem đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang trượt khỏi quỹ đạo dân chủ.

Trước sức ép lớn, ông Zelensky đã quyết định rút lại các sửa đổi gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong thông báo trên kênh Telegram chính thức, ông vẫn khẳng định rằng dự luật mới được đưa ra "vì công lý" và sẽ tạo ra "các cơ chế kiểm tra thực tế", yêu cầu tất cả những ai có quyền truy cập vào thông tin mật phải trải qua các cuộc kiểm tra bằng máy nói dối định kỳ.

Ông Zelensky buộc phải rút lại các sửa đổi gây tranh cãi sau cuộc biểu tình quy mô lớn ở Kiev. Ảnh: Sky News

Hành động của ông Zelensky đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn từ các đối tác quốc tế.

Các quan chức châu Âu cảnh báo rằng đạo luật mới, nếu được thông qua, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hỗ trợ tài chính mà Ukraine nhận được từ các tổ chức quốc tế và làm tổn hại đến tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

Trang tin Strana (Ukraine) tiết lộ rằng các tổ chức đứng sau các cuộc biểu tình phản đối việc đặt NABU dưới quyền kiểm soát của Tổng công tố viên đã chuẩn bị công bố "một loạt các vụ tham nhũng đặc biệt ấn tượng" mà NABU đã điều tra đối với những người trong vòng thân cận của ông Zelensky.

Để buộc ông Yermak từ chức, các tổ chức này dự định khai thác sự chia rẽ trong đội ngũ của ông Zelensky, nơi nhiều người không hài lòng với vai trò của ông trong văn phòng Tổng thống, đặc biệt là David Arahamia, trưởng nhóm nghị sĩ "Người phục vụ Nhân dân", và Kyrylo Budanov, giám đốc tình báo quân sự.

Theo Strana, ông Zelensky hiện đang được khuyên nên để ông Yermak chịu trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng quyền lực liên quan đến NABU. Việc ông Yermak và Thủ tướng từ chức có thể làm suy yếu hệ thống quyền lực của ông Zelensky.

Sau đó, ông Zelensky sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn quan trọng: hoặc tiếp tục cầm quyền trong vai trò thủ tướng mà không có quyền điều hành thực sự, hoặc từ chức. Các nguồn tin cũng không loại trừ khả năng ông Zelensky sẽ bị buộc phải từ chức nếu không đồng ý.

Strana cho biết, hiện chính quyền Kiev đang sốc trước thông tin rò rỉ về kế hoạch này. Cuộc khủng hoảng trong nước thực sự đang đẩy ông Zelensky vào một tình thế nguy cấp, và đe dọa nghiêm trọng tương lai chính trị của nhà lãnh đạo này.

(Theo MK, Strana, RBC)