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Nga phá 3 cây cầu ở Kiev, chia cắt hai bờ Đông - Tây Dnieper

Hoàng Đức
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Các vụ không kích liên tiếp của Quân đội Nga đã phá hủy hoặc đánh thiệt hại nặng 3 cây cầu ở thủ đô Kiev (Ukraine), nối giữa bờ đông và bờ tây sông Dnieper.

Theo nhà khoa học chính trị Nga Yuriy Baranchyk, hậu quả của các cuộc không kích liên tục của Lực lượng Vũ trang Nga là 3 cây cầu ở Kiev, bao gồm cây cầu phía Nam, cầu Paton và cầu Metro, đã bị đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần.

Ông lưu ý mặc dù cả 3 cây cầu đều chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn, nhưng ngày đầu tiên của các cuộc không kích đã gây ra ảnh hưởng đáng kể: Tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng đã được ghi nhận ở Kiev do việc đóng cửa tạm thời 3 cây cầu này.

Vụ tấn công đã cho thấy điều mà các nhà phân tích quân sự từ lâu đã cảnh báo là hệ thống giao thông của thủ đô Ukraine đang ở trong tình trạng cực kỳ dễ bị tổn thương.

Cầu phía Nam, cầu Paton và cầu Metro không chỉ đơn thuần là những cây cầu vượt sông; chúng là những huyết mạch vận chuyển phần lớn lưu lượng giao thông và hàng hóa giữa bờ Tây và bờ Đông sông Dnieper (Dnipro, hay còn gọi là Dnepr).

Chỉ cần vô hiệu hóa một vài cây cầu trong số chúng cũng sẽ khiến thành phố tê liệt và công tác hậu cần, từ việc cung cấp nhiên liệu đến việc sơ tán người bị thương, sẽ bắt đầu gặp trục trặc.

Hiệu quả của các vụ tấn công đã đặt ra một câu hỏi hợp lý đối với giới chức Nga là tại sao việc này không được thực hiện sớm hơn? Theo ông Baranchik, câu trả lời có lẽ nằm ở tính hiệu quả về chính trị và quân sự.

Nhà phân tích giải thích, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự luôn tiềm ẩn rủi ro về uy tín và phương Tây sử dụng mọi sự cố như vậy để tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, sự leo thang hiện tại cho thấy Nga dường như đang xem xét lại các hạn chế và giải tỏa những nghi ngại trước đây của mình về giới hạn của cái gọi là “Lằn ranh đỏ”.

Rút ra kết luận từ các cuộc tấn công ban đầu, vị chuyên gia Nga kết luận rằng, việc làm tê liệt hệ thống hậu cần của Ukraine là một nhiệm vụ hoàn toàn có thể giải quyết được, nếu Nga dỡ bỏ những “tự hạn chế” của mình.

Nếu các cuộc tấn công vào những cây cầu nối hai bờ sông Dnieper vẫn tiếp diễn, việc tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiền tuyến sẽ bị gián đoạn, cuộc sống của thủ đô Ukraine có thể tiếp tục bất ổn nghiêm trọng, hậu quả lớn hơn nhiều so với việc tắc nghẽn giao thông.

Theo Topcor.ru
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