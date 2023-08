Nga nhấn chìm nhiều phà để bảo vệ cầu Crimea

Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp cho thấy Nga đã nhấn chìm các phà để làm rào chắn bảo vệ cầu Crimea. Ảnh: Planet Labs

Theo The New Voice of Ukraine, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thông tin tình báo nguồn mở, ông H. I. Sutton đã đăng lên mạng xã hội các hình ảnh vệ tinh về cây cầu Crimea vào ngày 28/8. Ông nói rằng những bức ảnh này cho thấy Nga đã tạo ra rào chắn dưới nước để ngăn tiếp cận cây cầu Crimea từ phía Tây. Các rào chắn này xuất hiện sau khi cầu Crimea bị tấn công bằng xuống không người lái vào ngày 17/7.

Theo ông Sutton, rào chắn bằng các con phà chìm có thể có hiệu quả vừa phải trong ngăn thiết bị không người lái trên mặt nước và dưới nước. Ông nói thêm rằng có thể Nga sẽ treo dây xích và lưới giữa các phà để tạo rào cản. Ông cho biết: “Những tấm lưới này có thể có hàng rào phía trên để ngăn chặn các xuồng không người lái cao tốc lao lên trên”.

Ông Sutton nói thêm: “Nó tương tự như những hàng rào mà chúng ta thấy ở các bến cảng của Nga xung quanh Crimea. Khác ở chỗ là chúng không cần phải mở để cho tàu thuyền đi qua”.

Trước đó, ngày 22/8, Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) thông báo rằng quân Nga đã lên kế hoạch nhấn chìm 6 phà để bảo vệ cây cầu Crimea. Phía Ukraine nói Nga định thiết lập một hàng rào cản bằng các phà chìm để bảo vệ cây cầu.

Tuy nhiên, Giám đốc HUR, ông Kyrylo Budanov cho rằng bằng cách nhấn chìm phà ở Biển Đen, Nga sẽ không thể bảo vệ cây cầu Crimea trước các cuộc tấn công của xuồng không người lái hải quân.

Trước đó, có thông tin quân đội Nga triển khai lắp đặt các hàng rào gỗ nổi để chống phá hoại cây cầu Crimea. Ngày 31/7, tài khoản Telegram của kênh Mash (Nga) đã đăng một bức ảnh cho thấy quá trình lắp đặt một đoạn hàng rào gỗ nổi, trông giống như đường ống có gờ. Ngoài ra, đoạn hàng rào này còn được bảo vệ bởi các thanh kim loại được lắp thẳng đứng và được gia cố bằng một thanh ngang. Kênh Mash cho biết các rào chắn có nhiệm vụ bảo vệ cây cầu trước mối đe dọa từ xuồng không người lái trên mặt nước và dưới nước.

Kênh Mash viết trong bài đăng: “Cây cầu Crimea đã được rào thêm bằng các thanh chống phá hoại đặc biệt đề phòng trường hợp Kiev có những nỗ lực mới để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố. Theo thông tin của chúng tôi, trong tương lai, toàn bộ chiều dài cây cầu sẽ được hàng rào bảo vệ trước các cuộc tấn công”.

Vụ nổ trên cầu Crimea vào đêm 17/7 đã khiến hai người chết, một người bị thương, ít nhất một đoạn đường trên cầu đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine và Hải quân Ukraine đã tổ chức chiến dịch tấn công cầu Crimea bằng xuống không người lái. Đây đã là vụ nổ thứ hai xảy ra trên cây cầu Crimea. Một số nhịp cầu bị sập sau một vụ nổ lớn vào ngày 8/10/2022. Chính quyền Điện Kremlin cáo buộc ông Budanov tổ chức vụ tấn công cây cầu. HUR phủ nhận những tuyên bố này.

Tuy nhiên, sau đó, Giám đốc cơ quan an ninh SBU của Ukraine, ông Vasyl Maliuk, lần đầu tiên thừa nhận vào ngày 26/7 rằng cơ quan an ninh này đã liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea vào ngày 8/10 năm ngoái.

Mới đây, ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, nói rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang đồng thuận tuyệt đối về việc nước này có thể tấn công sâu vào các vùng mà Nga đã giành quyền kiểm soát từ Ukraine, trong đó có cả bán đảo Crimea. Theo đài RT ngày 28/8, ông Podoliak nói với đài truyền hình Ukraine: “Hãy để tôi nhắc lại rằng một năm trước, ngay cả khi có một số cuộc tấn công ở Crimea, mọi người đều nói không… Ngày nay, các quốc gia ủng hộ chúng tôi đồng thuận tuyệt đối là chúng tôi có thể phá hủy mọi thứ trong các vùng Nga đã giành quyền kiểm soát”.