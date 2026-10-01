"Ngã ngửa" với hội nhóm gái xinh xuất hiện dịch vụ "giao lưu" biến tướng nhạy cảm, nạn nhân lên tiếng cảnh báo!

Lợi dụng chiêu trò ẩn danh, tung "mã rẻ" là một phần quy trình trong bẫy lừa đảo tinh vi.

Sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội đã kéo theo nhiều biến tướng phức tạp. Mới đây, cư dân mạng bị thu hút bởi hội nhóm, diễn đàn công khai với quy mô hàng chục ngàn thành viên. Đáng chú ý, ở đó xuất hiện các bài đăng công khai gạ gẫm, chào mời "giao lưu" mang tính chất nhạy cảm.

Mở diễn đàn công khai, ngang nhiên chào mời "dịch vụ" nhạy cảm

Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Facebook xuất hiện hội nhóm mang tên "Group Girl Xinh" thu hút tới hơn 28.200 thành viên tham gia. Điều đáng nói, nhóm để chế độ "công khai", nơi bất kỳ ai cũng có thể truy cập và xem nội dung. Tại đây, tràn ngập các bài viết có dấu hiệu biến tướng nhạy cảm.

Sử dụng tính năng "Người tham gia ẩn danh" để né tránh sự kiểm duyệt của nền tảng cũng như giấu danh tính, các tài khoản liên tục đăng tải hình ảnh những cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải, quyến rũ hoặc che mặt bằng khẩu trang. Đính kèm với đó là những lời chào mời ngắn gọn nhưng đầy tính gợi mở về "mức giá" như: "Giao lưu 3 tiếng 1 tờ nha", hoặc đính kèm địa chỉ tài khoản Telegram cá nhân để điều hướng đối phương sang các ứng dụng nhắn tin bảo mật khác.

Dưới mỗi bài đăng nhạy cảm này, phần bình luận nhanh chóng biến thành nơi bàn tán sôi nổi của hàng chục người dùng nam giới. Hàng loạt bình luận quen thuộc xuất hiện dày đặc như: "Xin giá", "Lần ở đâu", "Hồ Đắc Di đi", "Gần nhà đi luôn em", hay "Cực phẩm".

Bên cạnh đó, có tài khoản thẳng thắn bày tỏ sự ngờ vực: "Có anh em nào đã chơi dịch vụ này chưa, có đúng người trên ảnh không?" hay "2 tờ kịch khung hả".

Ngã ngửa nạn mại dâm công khai, hệ lụy cho môi trường mạng và an ninh xã hội

Hiện trạng này rõ ràng là mại dâm biến tướng, được chào mời công khai trên các diễn đàn mạng, phản ánh những bất cập nghiêm trọng trong quản lý không gian mạng hiện nay. Việc các đối tượng dễ dàng lợi dụng tính năng "ẩn danh" để biến các hội nhóm công khai hàng chục ngàn người thành nơi giao dịch nhạy cảm đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật lan truyền công khai, thách thức sự kiểm duyệt của các nền tảng công nghệ.

Điều này tạo ra một tiền lệ xấu, hủy hoại văn hóa mạng tích cực và dễ dàng tiếp cận, làm lệch lạc nhận thức của bộ phận giới trẻ – những người hằng ngày tiếp xúc với mạng xã hội mà chưa đủ bộ lọc văn hóa hay nhận thức pháp lý.

Bên cạnh đó, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an ninh trật tự, lộ lọt thông tin cá nhân và tạo điều kiện cho các đường dây tội phạm công nghệ cao thâu tóm, trục lợi từ sự nhẹ dạ của người dùng. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía các cơ quan chức năng cùng sự siết chặt cơ chế kiểm duyệt từ ban quản trị các nền tảng mạng xã hội.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo

Đấy là chưa bàn đến việc thực tế cho thấy, phần lớn các hoạt động "giao lưu" nhạy cảm được công khai chào mời trên mạng xã hội thực chất là những kịch bản lừa đảo (scam) được dàn dựng tinh vi. Ngay dưới một số bài viết, nhiều nạn nhân đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng: "Anh em cẩn thận bé Li** ở Thanh Xuân scam nhé, em mới bị nó scam tối qua"*.

Kịch bản lừa đảo của các đối tượng này thường diễn ra theo các bước bài bản:

Dùng ảnh ảo chào mời "giá rẻ". Đăng tải hình ảnh hot girl nóng bỏng kèm mức giá vô cùng "hạt dẻ" để đánh vào tâm lý hám rẻ của nạn nhân. Điều hướng sang ứng dụng bảo mật: Yêu cầu nạn nhân nhắn tin qua Telegram hoặc Zalo phụ để né tránh sự can thiệp của cơ quan chức năng và Facebook.

Yêu cầu chuyển tiền cọc: Khi nạn nhân sập bẫy và muốn hẹn gặp, đối tượng sẽ đưa ra lý do như tiền xe đi lại, tiền giữ phòng, tiền bảo đảm an toàn... và yêu cầu chuyển khoản trước một khoản tiền cọc. Chặn liên lạc và "bốc hơi": Ngay khi nạn nhân chuyển tiền thành công, đối tượng lập tức xóa tin nhắn, chặn tài khoản và biến mất hoàn toàn mà không có bất kỳ cuộc hẹn nào diễn ra.

Nhiều nạn nhân sau khi bị lừa số tiền từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng thường có tâm lý e ngại, xấu hổ vì hành vi mua dâm là vi phạm pháp luật nên chọn cách im lặng, không tố giác tới cơ quan công an. Chính tâm lý này đã vô tình tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng lừa đảo tiếp tục thao túng và tung hoành trên các hội nhóm mạng xã hội.

Việc xuất hiện các diễn đàn công khai mang nội dung nhạy cảm và lừa đảo không chỉ làm ô nhiễm môi trường mạng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây thiệt hại về tài chính lẫn thông tin cá nhân của người tham gia.

Để tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng, người dùng cần lưu ý:

Cảnh giác trước các bài đăng ẩn danh: Không tin vào các bài viết chào mời dịch vụ nhạy cảm, hẹn hò cá nhân từ các tài khoản ẩn danh hoặc không rõ danh tính trên các hội nhóm công khai.

Tích cực sử dụng tính năng "Report" (Báo cáo) trên Facebook đối với các bài viết nhạy cảm, có dấu hiệu lừa đảo hoặc mại dâm để đội ngũ quản trị nền tảng tiến hành gỡ bỏ và xử lý vi phạm.

Nhận thức rõ hành vi mua bán dâm là vi phạm pháp luật Việt Nam, tránh xa các bẫy dụ dỗ để không rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".