Ngày 7/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nêu ra yếu tố quyết định có thể chấm dứt chiến tranh ngay lập tức.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong buổi phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, ngày 7/7/2026.

“Ông Zelensky lên nắm quyền với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh… Và ông ấy vẫn có thể làm được điều đó ngay bây giờ bằng cách đưa ra quyết định rất có trách nhiệm là rút quân đội Ukraine khỏi Donbass, khỏi các vùng lãnh thổ hiện thuộc Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine phải công nhận thực tế trên chiến trường "như một thực tế trên pháp lý"", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Khi được hỏi liệu việc Nga phát động Chiến dịch quân sự ở Ukraine có chính đáng hay không, ông Peskov cho biết, Nga đã bị buộc phải đưa ra quyết định đó.

“Điều đó là cần thiết do kinh nghiệm đàm phán với các thủ đô châu Âu và với Mỹ… ngay khi bạn nhận ra rằng, sẽ không ai lắng nghe bạn, bạn phải có những bước đi kiên quyết”, nhà ngoại giao Nga nói tiếp.

Ông Peskov lập luận, cuộc xung đột kể từ đó đã trở thành một “cuộc chiến tranh toàn diện”, với việc Nga không chỉ phải đối mặt với Ukraine mà còn cả những người ủng hộ phương Tây của mình.

Ông cáo buộc Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine “hàng triệu tấn vũ khí”, cố vấn quân sự, thông tin tình báo vệ tinh và trí tuệ nhân tạo.

“Nếu không phải là sự tham gia trực tiếp, vậy thì đó là gì?”, ông Peskov hỏi.

Những bình luận này được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, được đăng tải hôm 7/7.

Nga từ lâu đã nhất quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực chủ yếu nói tiếng Nga, nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.

Điện Kremlin lập luận, việc rút quân như vậy là cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài, trong khi Ukraine bác bỏ yêu cầu này, thay vào đó tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin nói, Nga “quá lớn mạnh và quá có trách nhiệm” để gây ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và tiếp tục duy trì “đối thoại tốt” với Mỹ.

“Mặc dù quan hệ song phương với Mỹ "đang ở mức không", cả hai bên vẫn đủ thực tế để giữ các kênh liên lạc mở”, ông Peskov nói, đồng thời cáo buộc các nước NATO liên tục di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự đến gần biên giới Nga.

“Liệu có quốc gia nào dung thứ cho điều đó không? Không… Chúng ta sẽ đảm bảo an ninh của mình”, nhà ngoại giao Nga khẳng định.

Nga đã nhiều lần cáo buộc các chính phủ châu Âu theo đuổi "chủ nghĩa quân sự cực đoan" thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và những lời lẽ ngày càng mang tính đối đầu.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các thành viên NATO "công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến" với Nga và sử dụng những tuyên bố về mối đe dọa từ Nga để biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự.



