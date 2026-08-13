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Nga nêu trường hợp để chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Hoàng Vân
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Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev mới đây đã nêu trường hợp để có thể chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoàn toàn chỉ khi theo các điều kiện của Nga”, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nói.

Ông Medvedev bày tỏ niềm tin vững chắc, bất kỳ hình thức ngừng bắn nào cũng sẽ xảy ra sớm muộn, nhưng chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các lợi ích chiến lược của Nga.

Hiện tại, giới lãnh đạo Nga vẫn tiếp tục tuân thủ các mục tiêu đã nêu trước đó của chiến dịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đồng thời lưu ý, quan hệ với phương Tây sẽ thay đổi rất ít, "khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc hoặc bị đình chỉ dưới hình thức này hay hình thức khác".

"Sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra một cách tự nhiên, và tất nhiên, tôi nhận định, nó sẽ diễn ra theo các điều kiện của chúng ta", ông Medvedev nói thêm.

Những phát biểu này của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra tại cuộc họp với hội đồng chuyên gia về xây dựng chương trình quốc gia của đảng hôm 12/8.

Đại diện chính thức của các cơ quan quốc phòng và ngoại giao phương Tây vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về những tuyên bố mới của ông Medvedev tại diễn đàn đảng.

Theo TASS
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